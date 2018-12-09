أفضل الطرق لخسارة الوزن بحسب المرحلة العمرية

يتغيّر شكلك قوامك مع تقدمك في العمر. كما أن تفاعله مع مكونات الطعام تتبدل مع مرور السنوات. لذا، يختلف النظام الغذائي الذي تتبعينه لتحافظي على رشاقتك في العشرينات عن ذلك الذي تعتمدينه للغاية نفسها في الخمسينات. فلكلّ عمر طريقة فقدان وزن خاصة به. وإليك المزيد.

سنّ الـ20

يعيش قوامك أفضل مراحله في العشرينات. فمن السهل أن تتحكمي بوزنك وأن تخسري كيلوغراماتك الزائدة. لكن من الأفضل أن تتبعي هذه النصائح:

-لا تتخلي عن أي وجبة رئيسية. تناولي 3 وجبات أساسية ووجبة واحدة خفيفة. واحذري الأكل في الفترة الفاصلة بينها.

-حاولي ألا تتناولي المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

-لا تأكلي طعامك على عجل.

-لا تمتنعي عن تناول الطعام لمدة طويلة. فهذا قد يُفقد جسمك المغذيات والفيتامينات الضرورية. كما أنه قد يؤدي إلى معاناتك من البوليميا أو الشهية المفرطة.

-لا تتناولي الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات: وإذا لم تتمكني من التخلي عن هذه العادة، دعي طعامك يقتصر على الخضار والفواكه.

-نوّعي طعامك ولا تتبعي رجيماً قاسياً: ففي هذه الحالة تخسرين الوزن ثم تستعيدينه بسرعة ثم تخسرينه وهكذا...

-تناولي اللحم الأحمر من مرة إلى مرتين أسبوعياً. فهو غنيّ بالحديد ويمنع شعورك بالتعب.

-حضري الطعام الصحي: مثل الأطباق المطهوة على البخار. وتجنبي الدهون قدر الإمكان.

-تناولي طعامك ببطء: فالمضغ البطيئ يعزّز شعورك بالشبع خلال وقت قصير.

-إشربي الماء: بمعدل ليتر ونصف يومياً في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

-تحرّكي: إذا لم تمتلكي الوقت الكافي لممارسة الرياضة، إصعدي الدرج أو تنزهي سيراً على قدميك في أيام العطلات.

تناولي: حساء الشمندر والحبق

يمكنك أن تتناولي هذا الطبق الحارق للدهون خلال وجبة الغداء أو العشاء أو الإفطار.

تحتاجين إلى: حبة مسلوقة من الشمندر، قبضة من أوراق الحبق، حبة من الليمون، ماء، ملح وفلفل.

وعليك أن تقومي بهذه الخطوات:

-إمزجي كل المكونات إلى أن تحصلي على مزيج خال من التكتلات.

-أضيفي الملح والفلفل وحرّكي جيداً.

سنّ الـ30

-احرصي على أن تحضري الأطعمة الصحية الخالية من الدهون.

-لا تتناولي كمية كبيرة من السكّر.

-مارسي النشاطات البدنية مثل ركوب الدراجة الهوائية والركض والقفز. وقومي بجولات التسوق سيراً على قدميك.

تناولي: شراب الميرمية لبطن مسطح

لتحضري هذه الوصفة وفّري هذه المكونات: 6 أوراق من الميرمية، كوب من الماء، نصف حبة من الليمون، ملعقتان وسط من العسل.

وبعد ذلك قومي بهذه الخطوات:

-ضعي أوراق الميرمية مع الماء على النار حتي يغلي.

-إنزعي الخليط عن النار وصفّي الماء.

-أضيفي عصير الليمون والعسل.

تناولي هذا المشروب 3 مرات يومياً قبل 10 دقائق من موعد كل وجبة.

سنّ الـ40

لتحافظي على صحتك ورشاقتك في هذه السن، تذكري هذه النصائح:

-مارسي رياضة المشي لمدة ساعة واحدة ، من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً. كذلك قومي بتمارين الاسترخاء.

-حاولي التخلص من التوتر قدر الإمكان. فهو قد يدفعك إلى تناول كمية كبيرة من الطعام.

-لا تتناولي الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

-ركّزي على الأطعمة الغنيّة بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضار الخضراء.

تناولي: مخفوق الطماطم والكمون

تساعدك هذه الوصفة على خسارة وزنك الزائد. ولتعديها حضري هذه المكونات: كيلوغرام من الطماطم، بصل عدد1، فصان من الثوم، ملعقة وسط من الكمون لمطحون، ملعقة طعام من الجبنة البيضاء، ملح وفلفل.

وقومي بهذه الخطوات:

-أفرمي البصل والثوم واسلقيهما لمدة دقيقتين في الماء.

-قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة. ضعيها في ليتر من الماء مع الملح والفلفل والكمون.

-ضعي الخليط على النار حتى يغلي. وبعد 15 دقيقة، أضيفي الثوم والبصل.

-إنزعي الخليط عن النار واخفقيه في الخلاط.

-ضعي المخفوق على نار هادئة لعدة دقائق إضافية.

-أضيفي الجينة البيضاء وتناولي المخفوق.

سن الـ50

في هذه المرحلة من الضروري أن تحافظي على وزن مستقر. ولهذه الغاية:

-لا تتخلي عن أي وجبة ولا تتناولي الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

-إذا أردت تناول الحلويات، إفعلي ذلك بعد وجبة غنية بالألياف. فهذا يمنع استهلاكك كمية كبيرة من السكّر.

-أسكبي طعامك في طبق أحمر. فهذا اللون يرسل إشارة المنع إلى دماغك. وهذا ما يحول دون تناولك كمية كبيرة من الطعام.

-لا تتناولي الوجبة التالية قبل مرور 4 ساعات على تناولك الوجبة السابقة. فهذا يجعل عملية الهضم لديك تتم بالشكل الصحيح.

-مارسي تمارين الدراجة الهوائية أو اليوغا أو المشي السريع.

تناولي: شوربة البروكولي والكركم

احرصي على تناول هذا الحساء بين الحين والآخر لأنه يساعد جسمك على حرق دهونه الزائدة. ولتحضيره تحتاجين إلى: 3 أكواب من البروكولي، ملعقة وسط من الكركم، بصل عدد 1 وليتر وربع من مرق الدجاج الخالي من الدهون.

وبعد ذلك طبقي وصفتك:

-أفرمي البصل واسلقيه في ملعقة طعام من الماء لمدة 5 دقائق.

-أضيفي مرق الدجاج واتركي المزيج يغلي.

-أفرمي البروكولي وأضيفيه إلى المزيج مع الكركم.

-أتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.



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