كيف تهيئين جسمك لحمل ناجح ومستقر؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل أنت مستعدة للحمل في طفل؟ عند الرغبة في استقبال فرد آخر في أسرتك، ينطلق تفكيرك فيما يمكنك توقعه خلال فترة الحمل وبعد ولادة صغيرك، ومع الأسف لا تركز معظم النساء على كيفية تهيئة الجسم قبل الحمل، مع أنها الطريقة الأكثر أمنا لحمل ناجح وإنجاب طفل صحي.

لذلك قبل أن تبدأي في الحمل تأكدي من أنك مجهزة لهذا الأمر قدر المستطاع، وإليك خمسة أشياء هامة يجب تهيئتها في جسمك أولا وذلك طبقا لتعليمات الأطباء.

1- توقفي عن التدخين

تعلمين أن التدخين يسبب سلسلة من الأمراض الخطيرة للمدخن، وبالطبع للتدخين تأثير كبير على طفلك قبل وبعد مولده، لذلك فالتدخين خلال فترة الحمل يجعلك أكثر عرضة للولادة المبكرة وتلدين طفلًا وزنه أقل من الطبيعي، فضلًا عن الأضرار الأخرى التي قد تهدد طفلك.

فلو كنت مدخنة عليك أولا الإقلاع عن التدخين قبل الحمل ولو كان الأمر صعب بمفردك، يمكنك الانضمام لمجموعة من المدخنات الراغبات في الإقلاع كوسيلة للتشجيع والدعم الذي تحتاجين إليه وهذا من أجل إنجاب طفل صحي.

2- التخلص من الوزن الزائد

ربما تعتقدين أن الحمل ووزنك الزائد لن يضرك في شيء، مع العلم بأنك ستأكلين بعد الحمل لاثنين أنت وطفلك الذي تحملينه، وللأسف تعتبر البدانة ثاني أخطر تهديد للحمل الصحي وتلي التدخين في الخطورة.

فلو كان وزنك زائدًا أو كنت تعانين من البدانة، فأنت معرضة لمواجهة مشكلات معقدة خلال فترة الحمل، ومنها السكري وارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.. وحتى فقدان الجنين، لذا لابد من الدخول في الحمل ووزنك صحي لأنك ستكتسبين القليل من الوزن خلال الحمل وهذا أمر ستضطرين له.

وبالطبع فالتحدث عن فقدان الوزن أسهل بكثير من فعله، لذا ضعي في اعتبارك أن خسارة 5% من وزنك سوف يحسن من فرص الحمل الصحي وإنجاب طفل صحي، ونصيحة الأطباء لك لتحقيق ذلك هي اتباع عادات غذائية صحية تمتد فوائدها لطفلك.

3- لا تنسي أسنانك واللثة

ربما تندهشين عند علمك أن صحة الأسنان واللثة لهما تأثير كبير على الحمل، لكن هذه الحقيقة أمر واقع؛ لأن لصحة أسنانك تأثيرًا كبيرًا على صحتك العامة، فهناك صلة بين مشكلات الأسنان مثل التهاب اللثة وإنجاب طفل منخفض الوزن أو أقل من الوزن الطبيعي، لذلك إذا لم تذهبي إلى طبيب الأسنان منذ 6 أشهر، فيجب زيارته لتنظيف أسنانك وفحصها قبل الحمل، وهذا ما ينصحك به الأطباء.

4- اهتمي بمشكلاتك الصحية الموجودة بالفعل

لو كانت لديك مشكلات صحية بالفعل مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم فهذا ليس بالضرورة أن يكون عائقًا بينك وبين حمل صحي، لكن من الضروري استشارة طبيبك لضبط ما يلزم والتأكد من أن كل أمورك الصحية تحت السيطرة قبل الحمل، فخلال الحمل أنت بحاجة إلى مستويات معتدلة في كل شيء للحصول على أفضل النتائج لطفلك، وأفضل وقت لعمل ذلك هو قبل الحمل.

5- راجعي أدويتك مع طبيبك

رغم أنه من الآمن أخذ بعض العقاقير خلال فترة الحمل، لكن بعض الأدوية ليست آمنة على صحة الجنين، مما يجعل من الضروري مناقشة طبيبك في جميع العلاجات التي تأخذينها قبل الحمل، ففي بعض الحالات يصف لك الطبيب علاجات بديلة لتكون آمنة على الحمل والجنين.

الأمر كله يبدأ بك أنت

من الضروري جدا أن تبذلي كل ما تستطيعين لتهيئة جسمك وصحتك قبل الحمل لإنجاب طفل صحي لأن هذا أمر هام، فنحن نستغرق وقتًا أكبر عند التخطيط لشراء سيارة أكثر مما نفعله من أجل الحمل الذي يستغرق شهورا، لذا حاولي ضبط صحتك جيدا قبل حملك.