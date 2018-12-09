موظفات يُباشرن عملهن داخل وزارة العدل للمرة الأولى في السعودية

باشرت موظفات جديدات في وزارة العدل السعودية عملهن، في سابقة هي الأولى في المملكة، بعد إنهائهن البرنامج التأهيلي الذي أعدته الإدارة النسائية في الوزارة وذلك داخل مركز التدريب العدلي في الرياض

وقالت مدير الإدارة العامة للأقسام النسائية في وزارة العدل فاطمة الشريم إن "البرنامج التدريبي استهدف موظفات الوزارة اللواتي يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، ومختلف أقسام وإدارات الوزارة، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المواطنات".

وأضافت أن "البرنامج التدريبي سهّل مُهمة اطلاع الموظفات على ممارسة العمل وطريقته النموذجية والمثلى من أجل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية".

واستمر البرنامج، الذي أشرفت على إعداده الإدارة العامة للأقسام النسائية في وزارة العدل، لمدة شهر، ونقلت وقائعه عبر الشبكة الإلكترونية الذكية الرقمية لوزارة العدل، وبث في خمس مناطق.

وتقدّمت الشابات السعوديات للوظيفة عقب توجيه وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، بمنح المرأة فرصة العمل في خمسة مجالات.

وتنوعت مجالات العمل الخمسة ما بين "باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى".