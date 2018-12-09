العلماء يؤكّدون أن التمارين البدنية تُسرّع عملية التمثيل الغذائي

كشف علماء المركز الطبي في جامعة تكساس الأميركية، أن التمارين البدنية الخفيفة، تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

ويفيد موقع Medical Express، بأن الخبراء أجروا تجارب على الفئران المخبرية التي "ركضت" ثلاث مرات في دولاب مدة كل منها 20 دقيقة.

واكتشف الباحثون أن التمارين البدنية تؤثّر في نشاط خلايا الجهاز العصبي التي تساهم في تنظيم الشهية وتناول الطعام. كما أن التمارين البدنية تسرّع الخلايا العصبية التي تلعب دورًا في تخفيض الشهية وتسرّع "حرق" الطاقة، وتبطئ عمل الخلايا العصبية التي تعيق عملية التمثيل الغذائي.

وأشار العلماء إلى أن تأثير تمرين بدني واحد يستمر لمدة يومين، ويمكن تمديد تأثيره في حال عمل هذه التمارين بصورة دورية منتظمة.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي حصلوا عليها قد تكون مفيدة لابتكار أدوية ومستحضرات طبية جديدة، مسؤولة عن التحكّم في عملية تمثيل الغلوكوز، ما يعني أدوية لمرضى السكري.