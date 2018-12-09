شكرا لقرائتكم خبر عن تخين أو رفيع.. الوزن يؤثر على نسبة بقائك فى المستشفى لو اتعرضت لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون مكسيكيون أن النحافة أو السمنة على حد سواء يرفعون احتمال إدخال الأفراد إلى المستشفى بسبب الإصابة بالأنفلونزا أو فيروس تنفسى آخر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت بيانات الرصد لهذه الدراسة من ستة مستشفيات فى المكسيك، وغطت 4778 شخصًا يعانون من أعراض مرض مثل الإنفلونزا أو مرض تنفسى آخر، وبعض هؤلاء الأشخاص تلقوا علاجهم فى المستشفى، وبعضهم تم علاجه فى المنزل.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلى:

43% من الناس يعانون من مرض شبيه بمرض الانفلونزا

16.3% لديهم اختبار إيجابى للإنفلونزا.

55.2% إيجابية لفيروس تنفسى آخر

28.5% "لم يعانوا من فيروس تنفسى"

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالمستشفيات كان أقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم فى نطاق الوزن "الطبيعى"، وكان أعلى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النحافة وأولئك الذين يعانون من السمنة.

وأضاف المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور "جون بيجل" مدير منشآت المختبر الوطنى للمعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) فى بيثيسدا، أن الدراسات السكانية ربطت بين زيادة الوزن والبدانة بالوفاة المبكرة، والسكرى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.