تعرفى على 6 وسائل طبيعية لمنع تساقط الشعر

القاهرة -لايف ستايل شعر المرأة أهم أسرار جمالها، ويجب الحفاظ دائماً على تألقه بوسائل تمنع تساقطه وتكسره. وفيما يلي، مجموعة من الوسائل الطبيعية لمنع تساقط الشعر، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا: 1- التدليك بالزيت

يزيد تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويعزز قوة فروة الرأس.

2- عصير البصل

يقتل البكتيريا ويمنع الالتهابات ويحفز الدورة الدموية في البصيلات.

3- عصير الشمندر

يستخدم كمكمل غذائي يساعد على منع تساقط الشعر.

4- الشاي الأخضر

يسرع التمثيل الغذائي وينشط بالتالي إنتاج الشعر.

5- زيت الأملا

غني بمضادات الأكسدة ويمنع تشكل القشرة والتهاب فروة الرأس.

6- أوراق النيم

تمنع تشكل الفطريات والبكتيريا وتقوي بصيلات الشعر.

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