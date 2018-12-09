شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فقدانك للوزن قبل الحمل على أجيال كاملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة، أن مساعدة النساء على إنقاص الوزن قبل الحمل هي الطريقة الوحيدة للحد من السمنة الوراثية والمضاعفات التي تهدد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ترتبط مخاطر السمنة لدى الأطفال ارتباطًا وثيقًا بأوزان أمهاتهم، ويمكن أن يؤدي اتباع العادات الصحية وخفض الوزن إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالسمنة أثناء الحمل بنسبة تصل إلى 75%.

وأوضح الباحثون من جامعة أديلاد، أن عقار المتفورمين المستخدم لداء السكري من النوع 2، يقلل من خطر السمنة لدى المرضى والنساء قبل الحصول على الحمل.

وأشار الباحثون إلى أن مضاعفات السمنة تقوم بدورها في زيادة مخاطر وفيات الأمهات، وكذلك السمنة لدى الأطفال، لذلك يجب خفض الوزن قبل الحصول على الحمل لتجنب المشاكل.

وأكدت الدراسة الجديدة على أن أفضل التدخلات هي أسلوب الحياة والنظام الغذائي، ولكن ينبغي بالفعل اتباع هذا الاسلوب قبل الحمل، حيث إنه في الولايات المتحدة حول البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع مثل المملكة المتحدة وأستراليا، يعاني حوالي نصف النساء من زيادة الوزن أو حتى السمنة في الوقت الذي يحملن به.

ومن بين مضاعفات السمنة، سكري الحمل وضيق التنفس والولادة المبكرة والإجهاض، الذي تكون مخاطره أعلى بالنسبة للنساء البدينات.