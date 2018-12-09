كيفية استخدام عشبة العشرق للتنحيف

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عشبة العشرق هي عشبة نادرة يتم استخدامها لتحسين الجهاز الهضمي و إنقاص الوزن ، و ذلك لاحتوائها على مواد مفيدة للجسم .
عشبة العشرق
العشرق هو أحد أنواع الأعشاب ، يُعرف أيضاً باسم السنامكي ، و تتميز هذه العشبة بأنها معمرة ، و يصل ارتفاعه إلى المترين ، و هي من الأعشاب النادرة ، و هي ذات أوراق بيضوية الشكل خضراء اللون مائلة إلى الزرقة قليلاً ، و أزهارها لونها أصفر ، تنمو تلك العشبة في مناطق قليلة حول العالم ، و بصفة خاصة في المناطق الصحراوية .
فوائد عشبة العشرق للتخسيس
– العشرق هو علاج تقليدي للتنحيف ، لأنه ملين قوي ، و هذا يعني أنه سيحفزك على تحريك حركة الأمعاء في كثير من الأحيان و بشكل أكبر ، و أحد الآثار الجانبية لهذه العشبة هو أنك ستفقد وزن الماء في التبول خلال اليوم ، و من أهم فوائد تلك العشبة أنها تمنع الإصابة بالإمساك و تسهل مرور الفضلات و إخراجها ، و ذلك بسبب إحتوائها على ألياف نباتية و التي تزيد الإحساس بالشبع .
– و تلك العشبة قليلة السعرات الحرارية فلا تتسبب بزيادة في الوزن ؛ بل تساعد على حرق المزيد من الوحدات المتراكمة في الجسم ، كما أنها تحفز على شرب المزيد من السوائل و بالتالي تقلل من الشهية للطعام ، و تساهم في طرد سموم الجسم ، و تقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم .
طريقة استخدام نبات العشرق
يتم وضع كوب من عشبة العشرق ، و كوب من الماء في إناء ، و بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار لمدة عشر دقائق حتى يغلي المزيج ، ثم يُرفع الإناء عن النار ، و يتم ترك المزيج لمدة لا تقل عن عشر ساعات ، و بعد ذلك يُصفى المزيج ، و يُشرب في الصباح على الريق ، و من الأفضل عدم تناول أي نوع من الأطعمة إلا بعد مرور ساعة على شربه ، مع العلم أنه يمكن تناول ملعقتين من العسل ، و كأس من الماء الفاتر بعد ساعة من تناول المشروب .
فوائد عامة للعشرق
– يعمل العشرق على تطهير القولون ، و خاصة قبل و بعد الخضوع للعمليات الجراحية بأنواعها ، كما أنه يسرع شفاء البواسير و التمزقات الشرجية ، و بالتالي فإنه يسهل عملية إخراج البراز عند الأشخاص المصابين بمشكلة الشق الشرجي ، فهو يحتوي على مواد غير سكرية تسرع مرور البراز من خلال الأمعاء .
– يساهم بشكل كبير في تحسين صحة القلب ، و علاج الصداع المزمن ، و علاج الربو ، و نزلات البرد و الإنفلونزا ، كما أنه يعمل على تقليل آلام التهابات المفاصل ، و روماتيزم العظام ، و الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد ، و علاج فقر الدم ، و علاج التهابات اللثة ، و الفم من خلال مضغ أوراقه .
الآثار الجانبية لعشبة العشرق
– في بعض الأحيان قد يتسبب الإفراط في تناول هذه العشبة العديد من المشكلات الصحية ، و من بينها ، الغثيان ، و الانتفاخ و الغازات ، و الإصابة بالتشنجات ، و الإسهال الشديد ، خاصة إذا استمر استخدامها لمدة طويلة .
– يمكن أن تتسبب عشبة العشرق في البراز الدموي ، و الألم في البطن ، و قد تسوء الأعراض الجانبية في بعض الحالات ، و خاصة عند الحامل ، و الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية ، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ، و البواسير ، و داء كرون ، و عند الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو الجفاف ، يجب على هؤلاء أن يقوموا باستشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناول العشبة .
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