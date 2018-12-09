بدران يوضّح أن الجوافة تُفيد مرضى الضغط وتحمي من السرطان

كشف خبير الحساسية و المناعة , و عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران الجـوافـة سوبر فاكهة

ترفع المناعة وتقي من السرطان.

وأكّد بدران لـ" لايف ستايل ",أن الجوافة الخضراء أغنى بفيتامين سي أكثر من البيضاء والصفراء ، و الجوافة أقوى كبسولة

طبيعية في الوجود لفيتامين سي، و الجوافة فاكهة أغنى من الليمون في فيتامين سي خمسة مرات ، وقد تم إجراء 113بحثًا

عن الجوافة في سنة 2018,مشيرًا أن الجوافة فاكهة مُغذّية رخيصة ذات نكهة طيبة سهلة الهضم قليلة السعرات الحرارية

تفيد في خفض الوزن

وأوضح أنها تحتوى الجوافة على ماء 85% يروي الجسم ، و بروتين 1% لتجديد الخلايا وترميم الأنسجة التالفة ، و

كربوهيدرات 14,3 % لإنتاج الطاقة,مؤكّدًا أنها تتربع على عرش الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة فتحتوي على فيتامين سي

، فيتامين أ ، و اللايكوبين

وأكّد أن الجوافة الخضراء أغنى بفيتامين سي فهي تحتوي على نسبة 228 مغم لكل مائة غرام مقارنة ب 40 مغم في

الليمون، والذي يرفع المناعة ومهم لتماسك الأنسجة ومتانة الجلد، و مضاد أكسدة يحمي من الأكسدة التي تدمر الخلايا ، و يقي

من السرطان

أما فيتامين أ فهو يرفع المناعة خاصة المخاطية , يحفظ البصر , يحمي من السرطان

و فيتامين ب1 , فيتامين ب2 , فيتامين ب3 , فيتامين ب6 كلها فيتامينات مهمة لإنتاج الطاقة والاستفادة من الغذاء وسلامة

الأعصاب,كم أنها تحتوي على ألياف البيكتين، و هي الصمغ الطبيعي للنباتات

و أثبتت الدراسات الحديثة أن مادة البيكتين مهمة لسلامة القلب فهي تقي من أمراض القلب والشرايين التاجية التي تغذي

القلب لأنها تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة والسكر بعد تنازل الوجبات , و تعمل على خفض مستوى

الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول , و تعمل على اصطياد الكوليستيرول والدهون الثلاثية إلى خارج الجسم , كل غرام

بيكتين يخفض الكوليستيرول بمعدل 1 % , و يخفض أمراض القلب بمعدل 2% .

وأشار بدران إلى أن البيكتين يزيد كمية الفضلات مع الإقلال من فترة بقائها في القولون , و يفيد مرضى السكر لأنه يزيد

من فعالية هرمون الأنسولين الذي يساعد في دخول السكر للخلايا , و مع الإقلال من مستوى الجلوكوز في الدم .

و يتحلل بيكتين في الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذي البكتيريا النافعة التي تمنع الحساسيات , وتنشط الجهاز المناعي , و تقي

من السرطانات ,بخاصة سرطان البروستاتة و الرئة والقولون .

ويفيد البيكتين في الرجيم و خفض الوزن لأنه يذوب في الماء داخل الأمعاء مشكلا مادة هلامية لزجة , تنتفخ ويزداد حجمها

فتسبب الإحساس بالشبع ,كما يستخدم البيكتين كدواء يمنع التصاق الميكروبات بالأمعاء, و كرافع المناعة,ومادة الليكوبين

تفيد القلب تقوي المناعة ، و الليكوبين إكسير الشباب

وأوضح أن الليكوبين تحمي الجلد من التأثير الضار لأشعة الشمس ، و تزيد الليكوبين من تماسك خلايا الجلد مع بعضها

البعض مما يؤخرمن ظهور تجاعيد الشيخوخة ، و تحمى من السرطانات و الليكوبين أقوى مضادات الأكسدة، و الجـــوافـــة

غنية بالألياف الغذائية

و ألياف غذائية 5,4 غرام %, خاصة ألياف البيكتين المهمة لسلامة قلبك و تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون

الضارة والسكر بعد الأكل , و تمنع الإمساك , و تفيد مرضى السكر,و تزيد من فعاليه هرمون الأنسولين الذي يساعد في

دخول السكر للخلايا,و تمنع الحساسيات ، و تنشط الجهاز المناعي، وتقي من السرطانات، و تستخدم كدواء يمنع التصاق

الميكروبات بالأمعاء , لرفع المناعة ، و الجوافة غنية جدًا بالبوتاسيوم ، و البوتاسيوم مهم للمناعة

وكشف بدران أنه ثبت أن الجوافة تقلل بشكل طبيعي من ضغط الدم ودهون الدم, و قلة البوتاسيوم ترفع ضغط الدم , و

البوتاسيوم من أهم المعادن في جسم الإنسان ، لأنه هو الذي يكافح الآثار السلبية للصوديوم الذي زاد في أجسام البشر الذين

يتبعون الأنظمة الغربية في الغداء و يتناولون المياه الغازية و الوجبات السريعة الغربية النمط , و ارتفاع كمية الصوديوم

في الجسم يسبب ارتفاع ضغط الدم ، و أمراض القلب,و البوتاسيوم ضروري لصحة القلب و الحد من حصوات الكلى ، و

السكتة الدماغية, البوتاسيوم مهمة لانقباض القلب و تنظيم ضغط الدم و نبضات القلب , ولانقباض العضلات , و يساهم في

توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرار الماء داخل الدم والأنسجة , و ينظم اتزان التفاعلات الحمضية والقلوية داخل الدم

ويحد من الحموضة الناشئة عن استهلاك اللحوم ,

و قل بدران إن البوتاسيوم مهم للتمثيل الغذائي للاستفادة المثلى من الغذاء و توليد الطاقة و هو مهدئ هام للأعصاب , يساعد

في بناء البروتينات و النشويات , هام جدا للنمو

و الجوافة غنية بمعادن الفوسفور والحديد و الكالسيوم ، الماغنيسيوم,وتحتوي على نسبة سكر ضئيلة ، و تساعد الجوافة على

خفض ضغط الدم العالي ، و تخفض الكولستيرول الضار ، و تقوي القلب و تنشط الدورة الدموية

مشيرًا أن شاي ورق الجوافة يفيد مرضى الجهاز التنفسي بخاصة مع نزلات البرد وأزمات الحساسية الصدرية , و السعال ,

إذ يخرج البلغم و يخفف احتقان الجهاز التنفسي ويرفع المناعة المخاطية ، و يعمل كمضاد حيوي طبيعي مضادة للبكتيريا ،

و مضاد للفطريات يفيد قرح الفم، و مضادة للالتهابات لغناها بالفلافونيدات ، و الوقاية من مرض السكر النوع الثاني و

مضاعفاته والوقاية من التهاب المعدة و الأمعاء و الإسهال ، و يمنع تراكم الدهون في الشرايين فالفلافونويدات مضاد للأكسدة

وأوضح بدران أن شاي ورق الجوافة الطازج غني بالكيورسيتين، و هو مضاد قوى للأكسدة, ويحمي من الملوثات الخارجية

والجزيئات الضارة التي تتكون داخل الجسم , ويحافظ على سلامه الخلايا وحيويه الانسجه , و مضاد للحساسية يمنع إفراز

الهيستامين، و مانع للسرطانات فهو يمنع نشأه الخلايا السرطانية ويقتلها بكفاءة و له القدرة على شل الخلايا السرطانية

وظيفيا, و يقلل من سرطان الرئة بنسبة 50% , و يحمي الكوليستيرول المفيد للجسم من التدمير بالأكسدة ويحمي من

تصلب الشرايين , و يحافظ على متانة الأغشية الخلوية التي تغلف الخلايا وتمنع التدمير الذي يحدث مع الالتهابات

والسرطانات و الملوثات البيئية ,و يعالج الربو شاي ورق الجوافة , ويرفع المناعة , و يخفف الإحساس بالتعب , و يحد من

تجمع الصفائح الدموية لذا فهو يمنع حدوث الجلطات

و ينصح دكتور مجدي بتناول الجوافة طازجة كاملة أو شربها كعصير طازج من دون تقشير أو مع السلاطة , أو مع إضافة

الماء أو اللبن وعسل النحل .