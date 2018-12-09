دراسة تكشف أهميّة إضافة البندق إلى وجبات طعام كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن إضافة البندق إلى وجبات طعام كبار السن لشهور قليلة تعمل على زيادة مستويات المغنيسيوم وفيتامين "سي" لديهم، ووفقا إلى الدراسة التي شملت 32 شخصا متوسط أعمارهم 55 عاما، فإن تناول حفنة من حبات البندق يوميا كفيلة بمكافحة مرض ألزهايمر وإبعاده عن الإنسان.

ويُساعد البندق على مكافحة أمراض القلب والسكري، حسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، وكشف تحليل مخبري لعينات دم أفراد الدراسة، بعد تناولهم وقيتين من البندق على مدى 16 أسبوعا، زيادة في تركيز المغنيسيوم في الدم وكذلك فيتامين سي في الجسم، مقابل انخفاض في مستويات الجلوكوز وتدنّي مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

وقالت الأستاذة في جامعة أوريغون الحكومية ماريت ترابر: "الأمر بأكمله هو أن البندق مفيد للإنسان.. وبما أن كثيرا من الناس لا يحبّون تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامينات المتعددة، فإن البندق يمثل البديل الأمثل لها، لكنه شكل غذائي طبيعي".

وتكمن أهمية الدراسة في أن كبار السن عادة لا يتناولون طعاما صحيا ملائما، أو على الأقل ما يكفي من المكونات الغذائية الصحية، مع العلم بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم التركيز فيها على هذه الفئة العمرية.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "التغذية"، وتم تمويل الدراسة جزئيا من قبل هيئة تسويق البندق في أوريغون