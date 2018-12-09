ابنة بوتين راقصة روك آند رول تظهر في لقاء نادر بعد طلاقها

ظهرت ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء تليفزيوني نادر، بعد أيام من تأكيد طلاقها من رجل، يوصف بأنه من أصغر المليارديرات في روسيا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ابنة الرئيس الروسي، وتدعى كاترينا تيخونوفا، تشتهر بتقديم عروض رقص الأكروبات، بخاصة نوع "روك آند رول rock'n'roll" والتي تسمى أيضًا "boogie woogie"، وظهرت على الشبكة الإعلامية التابعة للدولة "Rossiya 1" في نشرة أخبار مسائية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير أن زوجها السابق، كيريل شامالوف، 36 عامًا، في موسكو، سيتزوج من زميلته السابقة، زانا فولكوفا، والتي كانت تقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ورفض شامالوف، والذي طالته العقوبات الغربية على روسيا، لأنه زوج ابنة بوتين، التعليق على حياته الجديدة، ولكن من الواضح أنه سيستبدل ابنة بوتين، بعد زواج دام خمس سنوات، بفتاة ذات مكانة مرموقة في المجتمع.

ويبدو أن سبب فشل زواجه من كاترينا، الابنة الصغرى لبوتين، ليس معروفًا على الرغم من عدم تأكيد الخبر رسميًا.

و تحدثت الفتاة في اللقاء التلفزيوني النادر، عن بحث علمي، بصفتها نائبة مدير معهد البحوث الرياضية للنظم المعقدة في جامعة موسكو الحكومية، ورئيسة شركة أبحاث "إنوبراكتكا Innopraktika".

وكشفت عن التقدم في التكنولوجيا الذي يهدف إلى السيطرة على النبضات الكهربائية في الدماغ ,وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

وقال مصدر إخباري روسي إن الطلاق قد وقع، بسبب فولكوفا، وهي سيدة في الثلاثينات من عمرها، والتي قد غيّرت اسمها في وثيقة قانونية إلى اسم زوجها شامالوف.

وتحيط سرية بالغة بابنتي بوتين، وهما في الثلاثينات من عمرهما، من زوجته السابقة ليودميلا، وكانت كاترينا تستخدم اسم عائلة والدتها قبل الزواج.

وتم اختيار الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا، كونها طفلة "الرجل القوي" في العام 2015، من قبل رجل أعمال روسي كبير، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، من قبل زميل في مجال الرقص، ولكن كلاهما في وقت لاحق غير روايته.

وتزوجت هي وكيريل شامالوف، في حفلة زفاف فاخرة في منتجع إيغورا، للتزلج، بالقرب من سان بطرسبرغ، واستقلا مركبة جليد تقليدية، تقودها ثلاثة خيول بيضاء.

وأقسم جميع الحضور على التزام الصمت والسرية، ولم تصدر أي إعلانات رسمية.

و قال بوتين عن بناته" يتخذن الخطوات الأولى في حياتهن المهنية، ويحرزن تقدم جيدا، وليس لهن علاقة بالسياسة أو الأعمال التجارية."

وأضاف"لم يسبق لهن أن يكن أطفالًا معرضات للأضواء والنجومية، إنهن يعشن حياتهن فقط، يعشن في روسيا، ولم يتلقين تعليمهن خارج البلاد."

وأشار:"أنا فخور بهن، حيث يواصلن الدراسة والتعليم، تتحدث ابنتي ثلاث لغات أوروبية بطلاقة."

ولم يعلّق الكرملين على ابنة بوتين الأخرى، ماريا، 33 عامًا، المتزوجة من رجل أعمال هولندي.

ويكون من غير الواضح بعد الطلاق ما إذا ستعفي الولايات المتحدة صهر بوتين من عقوباتها,ومع ظهور شائعات الانفصال للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني، زعم أنه تم تجريد شامالوف من نصف ثروته، كعقاب ليتخلى عن فولكوفا,ومع ذلك تراجع من المرتبة 64 إلى 75 في ترتيب الثروات في مجلة فوربس الروسية، زادت ثروته من 1.2 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار.

وأدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات في أبريل/ نيسان، كونه زوج ابنة بوتين.

وشوهدت فولكوفا، لأول مرة ترقص مع رجل غريب، يعتقد أنه شامالوف، في فبراير/ شباط 2017، كما أنها في إحدى الصور أخبئت وجه رجل يعتقد أنه شامالوف، في عيد الحب.