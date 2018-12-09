المكسيكية فانيسا بونسي دي ليون تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2018

بكين - لايف ستايل
فازت فانيسا بونسي دي ليون من المكسيك بلقب "ملكة جمال العالم 2018"، فيما دخلت الروسية ناتاليا ستروييفا في قائمة "الثلاثين الأجمل" في مسابقة شاركت فيها 118 فتاة.
وتم تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 لمسابقة "ملكة جمال العالم 2018" داخل منتجع سانا في جزيرة هاينان الصينية السبت.
وتعتبر وبونسي أول مكسيكية في تاريخ المسابقة تفوز فيها,وحلت التايلاندية نيكولين بيتشابا ليمسنوكان في المرتبة الثانية.
وجاءت متسابقات من بيلاروس وأوغندا وجامايكا ضمن الخمس الأجمل.
وهنّأ منظمو المسابقة الفائزة بالقول عبر "تويتر" :لدينا ملكة جمال جديدة، ويذهب اللقب لفانيسا بونس دي ليون من المكسيك، تهانينا"!
وولدت فانيسا في العام 1992، وكرّست حياتها للعمل في عرض الأزياء والموضة.
وأصبحت ناتاليا ستروييفا البالغة 19 عامًا من جمهورية ياقوتيا ساخا بأقصى شمال روسيا، أول فتاة متحدرة من شعوب سيبيريا الأصليين تمثل روسيا في المسابقة الدولية.
ونظمت أول مسابقات "ملكة جمال العالم" عام 1951 في بريطانيا, وسبق أن فازت الممثلتان الروسيتان بهذا اللقب، هما يوليا كوروتشيكينا حصلت على تاج ملكة الجمال عام 1992، وكسينيا سوخينوفا في 2008.
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