شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اعرف طرق الوقاية من مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا وهناك عوامل خطر تزيد من الإصابة بهذا المرض، بحسب موقع patient. ومن خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز عوامل الخطر التى تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، وكذلك طرق الوقاية من المرض. عوامل الخطر الرئيسية لمرضى السكرى:

عوامل الخطر الرئيسية لمرضى السكرى: - زيادة الوزن أو السمنة. - زيادة دهون البطن. - إصابة أحد أفراد أسرتك بالسكر. - إذا كان عمرك 40 سنة أو أكثر. طرق الوقاية من مرض السكر: 1- تناول المزيد من الألياف فى طعامك. ２- قسم وجبتك لتشمل كل العناصر الغذائية. ３- تناول الأطعمة بحالتها الكاملة مثل: الفواكه والخضروات بقشرها وابتعد عن الأطعمة المكررة. ４- لا تسرف فى الكربوهيدرات والسكريات. ５-مارس رياضة خفيفة 3 مرات أسبوعيا.

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