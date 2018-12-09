شكرا لقرائتكم خبر عن إيميتوفوبيا.. عندما يتحول القىء لمصدر رعب عند البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر القىء أحد أعراض الإصابة بإحدى المشاكل الصحية، يحدث بشكل متكرر أو لمرة واحدة، وينتهى بعد التخلص من السبب، ومن ناحية أخرى يمثل القىء الخوف والرعب عند المصابين بفوبيا القىء، أو كما يطلق عليها "إيميتوفوبيا"، ويعتبر هذا النوع من الفوبيا شائع بين المصابون بمخاوف أخرى مثل الخوف من الطعام، فضلاً عن حالات اضطرابات الأكل والوسواسى القهرى.

أسباب الخوف من القىء

غالباً ما يكون الخوف من القىء عن المرور بتجربة سلبية مع التقيؤ، مثل حدوث القىء لشخص وهو بمفرده نتيجة تسمم غذائى، الأمر الذى كون لديه ذكرى سيئة عن القىء، تحولت لفوبيا.

ويمكن أن يصاب الإنسان بفوبيا القىء بسبب تعرضه للقىء أثناء تناول الطعام فى مكان عام، مما جعله يشعر بالحرج.





أعراض فوبيا القىء

يعانى مصاب فوبيا القىء من بعض الأعراض، مثل :

- الشعور بالقلق من حدوث قىء مفاجىء ما يجعل المريض يضع منشقفة بجانبه أثناء النوم أو معرفة الطرق المباشرة للوصول للحمام.

- الخوف والقلق من السفر بالسيارة لفترة طويلة.

- الغثيان المتكرر.

- آلام المعدة.





علاج الخوف من القىء

يحتاج مصاب فوبيا القىء بالذهاب إلى الطبيب للتحدث معه عن أسباب الخوف والأعراض التى يشعر بها، ومن خلال ذلك يتبع الطبيب أساليب العلاج المناسبة مثل الخضوع لجلسات علاج سلوكى معرفى (CBT) ليواجه المريض مخاوفه، واستخدام تقنيات التنويم المغناطيسي وبعض الأدوية.