شكرا لقرائتكم خبر عن خليك جرىء.. دراسة بريطانية: الخجل يصيب الإنسان بالقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الشخص الخجول قد يعاني من القلق، وذلك مقارنة بمن يتمتعون بالجرأة والثقة بالنفس.

وذكرت الدراسة أن الذين يتناولون القليل من الكحوليات تراجعت بينهم مشاعر القلق بنسبة طفيفة بين الأشخاص الذين يشعرون بالخجل، ولكن في اليوم التالي، هذا التراجع الطفيف حل محله زيادة ملحوظة في مشاعر القلق بين الأشخاص الذين يشعرون بالخجل ممن تنالوا الكحوليات .

كما وجد فريق البحث رابطًا قويًا بين القلق والدرجات الأعلى في اختبار المراجعة الذي يستخدم لتحديد اضطراب استخدام الكحول لدى الأشخاص الخجولين للغاية.

وقالت الدكتورة سيليا مورجان الأستاذ في جامعة (إكستر) في بريطانيا، "نعلم أن الكثير من الناس يشربون الكحوليات لتخفيف القلق الذي يشعرون به في المواقف الاجتماعية، ولكن هذا البحث يشير إلى أن هذا قد يكون له عواقب وخيمة في اليوم التالي، مع احتمال أن يختبر الأفراد الأكثر خجلا لهذا الجانب الموهن في بعض الأحيان".

وتشير النتائج إلى أن القلق قد يكون مرتبطا بفرص تطوير الأشخاص لمشكلات من جراء تعاطى الكحوليات، وبالنسبة للدراسة التي نشرت فى دورية (الشخصية والفراغات الفردية)، حلل الفريق ما يقرب من 100 شخص يتناولون الكحوليات في تجمعاتهم الاجتماعية بسبب معاناتهم من مستويات خجل عالية أو منخفضة، وقد تم اختبار مستويات القلق مرة أخرى خلال المساء وفى صباح اليوم التالي.

وقال الباحثون "تقبل الخجل أو الانطواء الذي يعاني منه البعض سيساعد، بصورة كبيرة، على عدم إقبالهم على تعاطي الكحوليات".