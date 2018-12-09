شكرا لقرائتكم خبر عن سم "الدبور" يساعد فى الوقاية من أمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بمعهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا)، سلسلة من أحماض أمينية (ببتيدات) مضادة للميكروبات الجديدة، والتي يمكن أن تحارب البكتيريا المسببة للالتهابات التنفسية وغيرها من الأمراض، بناء على الببتيد الذى يحدث بشكل طبيعي وينتج بواسطة "دبور" يعيش فى أمريكا الجنوبية.

يذكر أن سموم الحشرات مثل الدبابير والنحل مليئة بالمركبات التى يمكن أن تقتل البكتيريا، لكن لسوء الحظ فإن العديد من هذه المركبات هى أيضا سامة للبشر؛ مما يجعل من المستحيل استخدامها كأدوية للمضادات الحيوية..ومع ذلك، في دراسة أجريت على الفئران، أعاد الفريق استخدام مادة سامة توجد عادة فى دبور "Polybia paulista" يعيش فى أمريكا الجنوبية ، لتطوير أنواع مختلفة من الببتيد التى تكون فعالة ضد البكتيريا، ولكنها غير سامة للخلايا البشرية.

ووجد الباحثون أن أقوى الأحماض الأمينية يمكنها القضاء على بكتيريا Pseudomonas aeruginosa، وهي سلالة من البكتيريا التى تسبب التهاب الجهاز التنفسي والبولي، ومقاومة لمعظم المضادات الحيوية.

وقال سيزار دى لافونتى نونيز الباحث في معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا "قمنا بإعادة توجيه جزىء سام إلى جزىء قابل للتطبيق لعلاج العدوى"، موضحا أنه "من خلال التحليل المنهجي لبنية ووظيفة هذه الببتيدات، تمكنا من ضبط خصائصها ونشاطها ".

وعكف الباحثون على اختبار الببتديات ضد 7 سلالات من البكتيريا و2 من الفطريات؛ مما يجعل من الممكن ربط تركيبها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية مع فاعلية مضادات الميكروبات.

ولقياس سمية الببتيدات، قام الباحثون بتعريضها إلى خلايا كلية جنينة بشرية تم إنماؤها معمليا، وقد لوحظ في الفئران المصابة ببكتيريا Pseudomonas aeruginosa ، أن العديد من الببتيدات (سلسلة من الأحماض الأمينية)، يمكن أن تقلل من العدوى، بل ويمكن ان تقضى عليها تماما .