شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تلعبى تنس.. 5 فوائد صحية تعود للمرأة من رياضة التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر لعبة التنس من الألعاب التى تفضلها الكثير من الفتيات، لكن دون أن تعلم الكثيرات منهن، الفوائد الصحية التى تعود على المرأة بسبب ممارسة لعبة التنس، والتى نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع playyourcourt.

الحصول على فيتامين د

يساعد لعب التنس فى الحصول على فيتامين د وذلك نتيجة ممارسة اللعبة الصباح، ما يساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم، وبالتالى الحماية من هشاشة العظام.





تحسين الحالة المزاجية

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على زيادة مستويات السيروتونين، الذى يعتبر مهمًا لأنه ناقل عصبي أحادي الأمين في الدماغ، مما يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

فقدان الوزن

يعتبر التنس من الألعاب الرياضية التى تساعد على خفض الوزن الزائد من الجسم، نتيجة حرق السعرات الحرارية، مع اتباع نظام غذائى صحى.





تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

يعتبر مرض القلب من الأمراض الأكثر شيوعاً بين النساء، ويمكن الوقاية منه باتباع بعض النصائح منها ممارسة رياضة التنس، وقد أشارت المجلة البريطانية للطب الرياضى إلى الفوائد الصحية للتنس، ووجدت أن الأشخاص الذين لعبوا التنس، خسروا الوزن الزائد من الجسم، وتمتعوا بلاقة بدنية ما أدى لانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الاسترخاء

ممارسة رياضة التنس تعطى الشعور بالاسترخاء، وذلك من خلال الاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء، وتحسين الحالة المزاجية، ما يؤدى إلى إطلاق الإندورفين، مما قد يخفف الشعور بالألم مؤقتًا.