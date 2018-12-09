شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الإفراط فى تناول البطاطس على صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البطاطس من الخضروات الهامة لصحة الإنسان وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها والتى تساعد على الوقاية من بعض الأمراض، لكن عند تناولها بكثرة تسبب بعض المشاكل الصحية، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " livescience" .

أضرار الإفراط فى البطاطسسكر الدم

تعتبر البطاطس خالية من الدهون، ولكنها فى نفس الوقت تحتوى على كربوهيدرات مع نسبة منخفضة من البروتين، ولذلك يسبب الإفراط فى تناولها فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وتراجع نسبة الأنسولين مما يجعل الإنسان يشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة، مما قد يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام.





السمنة

يسبب الإفراط فى تناول البطاطس فى السمنة أو الإصابة بمرض السكرى وذلك لاحتوائها على كربوهيدرات.

ومن ناحية أخرى يسبب الإكثار من تناول البطاطس المقلية فى ارتفاع ضغط الدم.

وعند تناول البطاطس باعتدال وطهيها بطريقة صحية، يعود هذا لفوائد صحية للإنسان، مثل:

ضغط الدم

قد تساعد البطاطس فى خفض ضغط الدم، لاحتوائها على ألياف غذائية تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول فى الدم، كما تعتبر البطاطس مصدر للبوتاسيوم، الذى يعمل على خفض ضغط الدم، وذلك وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.





تقوية جهاز المناعة

تحتوى البطاطس على فيتامين (ج)، الذى يساعد على منع نزلات البرد، وتقوية جهاز المناعة مما يساعد فى حماية الجسم من العدوى.

تحسين عملية الهضم

تحتوى البطاطس أيضاً على ألياف غذائية ونسبة عالية من الكربوهيدرات مما يساعد فى تحسين عملية الهضم .





الحفاظ على صحة القلب

تساعد البطاطس فى الحفاظ على صحة القلب، وذلك لإحتوائها على ألياف غذائية التى تخفض من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ، ومن ناحية أخرى تساعد الفيتامينات C و B6 الموجودة فى البطاطس على تقليل الجذور الحرة.

الوقاية من السرطان

ووجدت دراسة نشرت عام 2017 من قبل مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن تناول البطاطس الأرجواني قد تقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون، لإنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحد من نمو الجذور الحرة المسببة للسرطان.