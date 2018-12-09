شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حساسية الأنف وابرز أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الانف من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ، قد تكون بسبب العوامل الوراثية أو نتيجة التعرض لمسببات الحساسية مثل التعرض للأتربة والغبار والمواد الكيميائية مما يسبب انسداد الانف واحتقان جيوب الانفية

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك العديد من الاعراض لحساسية الانف وهى

أعراض حساسية الانف



حساسية

1- العطس الشديد والمتكرر وهى من أبرز الأعراض التى تظهر على مرضى حساسية الأنف.

2- سيلان الأنف وهى من الأعراض الأولى التى تظهر على المريض وتدل على إصابته بحساسية الأنف.

3- ظهور دموع فى العين باستمرار يصاحبها حكة شديدة فى العيون.

4- احتقان شديد فى الجيوب الأنفية وقد يعتقد الكثيرون أنه دور برد وأنفلونزا ولا يهتمون بالأمر.



حساسية الانف

5- حكة شديدة فى الفم.

6- صعوبة شديدة فى حاسة الشم واستشعار الرائحة.

7- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

8- الصداع المتكرر والشديد.

هناك أسباب عديدة للإصابة بحساسية الأنف، فعندما يتلامس جسمك مع مادة مثيرة للحساسية فأنه يطلق الهيستامين وهو مادة كيميائية طبيعية تحمى الجسم من مسببات الحساسية، وهذه المادة يمكن أن تسبب حساسية الأنف.

وهناك بعض الأسباب الأخرى التى تسبب الحساسية وهى:



صداع حساسية الانف

أسباب حساسية الأنف

1- وبرد الحيوانات.

2- سيلان لعاب الحيوانات والبول وخصوصا القطط.

3- التعرض لروائح قوية مثل مواد التنظيف والعطور.

4- التعرض للغبار والأتربة.

5- عوادم السيارات والتعرض للتدخين باستمرار.

6- عدم التهوية فى المنزل باستمرار، مع عدم دخول الشمس.

7- عدم الاهتمام بتنظيف المنزل وانتشار الاتربة على النوافذ.

عند ظهور أى من الاعراض يجب زيارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب للحالة مع تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل الغبار والاتربه والمواد الكيميائية والعطور.