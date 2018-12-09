شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشوفان عديدة منها الحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الشوفان على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن، والتى تساعد فى الوقاية وعلاج بعض المشاكل الصحية، مثل الحفاظ على صحة القلب وعلاج السمنة وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الشوفان على ألياف غذائية تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، كما يحتوى على فيتامين (ج) الذى يعمل على منع أكسدة LDL، مما يحافظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.





علاج الإمساك

يساعد دقيق الشوفان على علاج الإمساك وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد فى تخفيف الإمساك، والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

الوقاية من السرطان

يحتوى الشوفان على مضادات الأكسدة التى تساعد فى مكافحة السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، من خلال الحد من نمو الجذور الحرة.





علاج ارتفاع ضغط الدم

يساعد تناول الشوفان فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة

يمكن لبيتا جلوكان الموجود فى دقيق الشوفان أن يساعد فى رفع مستويات المناعة بالجسم، بالإضافة إلى احتواء الشوفان على نسبة عالية من السيلينيوم والزنك اللذان يلعبان دوراً فى مكافحة العدوى.





علاج السمنة

يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التى تعطى الشعور بالشبع، لفترة طويلة، مما يمنع الإفراط فى تناول الطعام، مما يساعد على منع السمنة وتوزيع الدهون فى منطقة البطن.

الحفاظ على صحة العظام

يحتوى الشوفان على مجموعة من المعادن الأساسية التى تساعد فى الحفاظ على صحة العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السيليكون، الذى يساعد فى تقوية العظام وعلاج الهشاشة بعد سن اليأس.

زيادة الطاقة

يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التى تزيد من الطاقة بالجسم.