علاج السمنة عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السمنة من أخطر الأمراض التى يتعرض لها الإنسان، حيث إنها تؤثر على جميع وظائف الجسم، كما أنها تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة مثل مرض السكر والقلب وتؤثر على العضلات والمفاصل، الأدهى من ذلك هو إصابة الأطفال بمرض السمنة فيسبب ذلك مشاكل صحية فى المستقبل ويؤثر على مستواهم الدراسى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك طرق عديدة لعلاج السمنة عند الاطفال وهى:

علاج مرض السمنة عند الأطفال



طفل

يعتمد علاج السمنة على الاهتمام بالنظام الغذائى الصحى مع النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية، قد يصف الأطباء بعض الأدوية ولكن للمراهقين الذين تخطوا الـ 14 عاما وذلك لإنقاص الوزن، ولكن قد تسبب مخاطر على صحتهم فيفضلون دائما النظام الغذائى وذلك عن طريق اتباع بعض النصائح وهى:

1- يجب عند التسوق مع الأطفال منهم من الإكثار فى شراء الحلويات مثل المقرمشات والكوكيز والشيكولاتة، حيث تحتوى هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكريات التى تعمل على زيادة الوزن، فمن الممكن تشجيع الأطفال على استبدال هذه الأطعمة بالخضروات والفواكه.

2- التقليل من تناول المشروبات المحلاه والمشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية مثل العصائر والسوائل الدافئة.



السمنة عند الاطفال

3- لا تشجعى طفلك على تناول الطعام أمام التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر، فيعمل ذلك على سرعة تناول الطعام وانخفاض الإدراك بكمية الطعام التى يتناولها الطفل.

4- تجنبى إعطاء طفلك كميات كبيرة من الطعام فمن الممكن تناول كميات قليلة مع تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات ما بين سناكس الفواكه والمشروبات الصحية والوجبة الكاملة التى تحتوى على الخضروات والفواكه، حيث تحتوى هذه الأطعمة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.



السمنة

5- الاهتمام بممارسة النشاط البدنى والتمارين الرياضية، حيث إنها تساعد على تجنب الإصابة بالسمنة وتعزز صحة العضلات والمفاصل وتحمى الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب، فمن الممكن إقناع الطفل بممارسة لعبة رياضية يحبها بدلا من الجلوس أمام التلفزيون والأى باد لفترات طويلة.