شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بـ «سرطان الثدي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر أطباء ومختصون من عدة عوامل، أكدوا أنها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
ونشر حساب “التثقيف الصحي” الخاص بالتثقيف الصحي الإلكتروني بمستشفى الملك فيصل التخصصي على “تويتر”، عددا من تلك العوامل، للانتباه لها، والتعامل معها بشكل صحي وسليم، حيث جاءت كالآتي:
- الوراثة وتاريخ الأسرة.
- الجنس فالنساء أكثر إصابة من الرجال.
- التقدم بالعمر.
- عدم الإرضاع الطبيعي.
- الحمل المتأخر بعد عمر 30 سنة أو عدم الحمل.
- البلوغ في سن مبكر ما قبل الـ 12 سنة.
- انقطاع الطمث المتأخر بعد عمر 55 سنة.
- الوزن الزائد والسمنة.
- عدم ممارسة الرياضة.
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