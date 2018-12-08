شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتلعب رياضة.. اعرف إزاى تتعامل مع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد ممارسة الرياضة كثيرة وتفوق المخاطر التى قد تحدث أحيانا عند الإصابات، حيث إنه تقريبا أى جزء من الجسم يمكن أن يصاب، بما فى ذلك العضلات والعظام والمفاصل والأنسجة الضامة (الأوتار والأربطة)، وكذلك الكاحلين والركبتين عرضة بشكل خاص للإصابة.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى "NHS"، فإن هناك عدة إصابات رياضية تتسبب فيها أمور مثل:

• حادث: مثل سقوط أو ضربة قوية.

• عدم الإحماء بشكل صحيح قبل ممارسة الرياضة.

• استخدام معدات غير مناسبة أو تقنية ضعيفة.

ماذا تفعل إذا كان حدثت لك إصابة رياضية؟ • الضغط على نفسك بشدة.ماذا تفعل إذا كان حدثت لك إصابة رياضية؟

فى البداية، يكون لديك ألم فوري وشديد وتورم وكدمات وحركة مقيدة أو تصلب في المنطقة المصابة، وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه الأعراض ملحوظة فقط بعد عدة ساعات من ممارسة الرياضة.

- توقف عن ممارسة الرياضة إذا كنت تشعر بالألم، بغض النظر عما إذا كانت الإصابة قد حدثت فجأة أو إذا كنت تعانى من الألم لفترة من الوقت.

- استمرار ممارسة الرياضة أثناء الإصابة قد يتسبب في مزيد من الضرر ويؤدي إلى بطء عملية الشفاء.

- إذا كنت تعاني من إصابة بسيطة، فأنت لا تحتاج عادةً إلى زيارة الطبيب ويمكنك الاعتناء بنفسك في المنزل، وﻣﻊ ذﻟك، ﻗد تحتاج إلى زﯾﺎرة اﻟطﺑﯾب إذا ﻟم ﺗﺻﺑﺢ أﻋراﺿك أﻓﺿل ﺑﻣرور اﻟوﻗت.

- إذا كنت تعانى من إصابة شديدة، مثل كسر في العظم أو خلع في الرأس أو إصابة شديدة في الرأس، فانتقل إلى أقرب قسم للحوادث والطوارئ فى أقرب وقت ممكن.



اصابة رياضية

يمكنك عادة علاج الإصابات الطفيفة الشائعة بنفسك عن طريق:

• استراحة الجزء المصاب من الجسم لمدة 48-72 ساعة الأولى لمنع المزيد من الضرر.

• قم بانتظام بوضع كيس ثلج على المنطقة المصابة خلال أول 48-72 ساعة لتقليل التورم.

• استخدام مسكنات الألم التى لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم.

إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن خلال بضعة أيام أو أسابيع، فقد يقوم طبيبك من إحالتك إلى علاج ودعم متخصص مثل العلاج الطبيعي.

وتتطلب الإصابات الخطيرة في بعض الأحيان عملية لمواءمة العظام في غير مكانها، أو إصلاح العظام المكسورة، أو إصلاح الأربطة الممزقة، واعتمادًا على نوع الإصابة، يمكن أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أشهر لتحقيق الشفاء التام.

كيف تتجنب الإصابات الرياضية؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة من خلال:

• الإحماء بشكل صحيح قبل التمرين.

• عدم دفع جسمك إلى ما بعد مستوى لياقتك الحالي.

• استخدام المعدات المناسبة على سبيل المثال، ارتداء أحذية الركض للجري.

• تلقي التدريب لمعرفة التقنيات الصحيحة.

عند بدء رياضة أو نشاط جديد، احصل على المشورة والتدريب من مدرب لياقة بدنية مؤهل أو مدرب رياضي.