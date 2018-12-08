شرطة دبي تطلق أول فريق نسائي لقيادة الزوارق

دبي - خاص بـ " الخليج 365 "

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمركز شرطة الموانئ وبالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي، عن إطلاق أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط، بهدف دعم وتعزيز الأمن البحري، وتوفير الخصوصية الأمنية للفعاليات التي تقام بالقرب من شواطئ إمارة دبي.

وأكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مشاركة العنصر النسائي في جميع المهام الشرطية، وإتاحة الفرصة لها كي تقوم بتنفيذ كل المهمات الصعبة جنباً إلى جنب مع الرجل، مشيراً إلى أن فريق زوارق العنصر النسائي يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية.

وأوضح العقيد سعيد المدحاني، رئيس فريق زوارق العنصر النسائي، أن الفريق يتكون من 11 فتاة إماراتية تم تأهيلهن بعد أن خضعن لدورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن لدى الفريق خطة تطويريه تتمثل في تأهيل الفتيات ليكن مشرفات ومدربات في المستقبل مع مضاعفة عدد عضوات الفريق في السنوات المقبلة.

من جانبها، أوضحت النقيب عتيقة الظاهري، عضو مجلس الشرطة النسائي، المشرف على تأهيل الفريق النسائي، أنه تم ترشيح 30 فتاة للبرامج، وتأهيل وتدريب 11 منهن ضمن برنامج تدريبي استمر لقرابة ثلاثة أشهر، مضيفة أن الدورة التأهيلية شملت على الجانب النظري والعملي، وتضمنت على عدد من البرامج، منها؛ دورة السباحة، السلامة البحرية، الإسعافات الأولية، قيادة الزوارق البحرية، إجراءات طاقم الدوريات البحرية، استخدام أجهزة تترا، فضلاً عن دورة قيادة الدراجات المائية.

وقالت النقيب الظاهري إنها تحلم بتوصيل فريق زوارق العنصر النسائي للعالمية، وتعميم الفكرة على جميع إمارات الدولة، وفتح المجال امامهن كي يشاركن في السباقات الرياضية العالمية.



