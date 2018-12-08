انت الان تتابع موضوع كيف أفتح بشرة طفلي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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العناية ببشرة الطفل من الأمور التي تشغل بال الأمهات كثيرا ولون بشرة الطفل من الأشياء التي لا دخل لنا فيه فهي يتم تحديدها وفقا لجينات الأب والأم، ومن الأفضل المحافظة عليها عملا على عدم تغيير لونها بفعل العوامل الخارجية.

كيفية تفتيح لون بشرة الطفل

من الممكن المحافظة على بشرة الطفل من العوامل الخارجية أو رجوع بشرة الطفل إلى وضعها ولونها الطبيعي من خلال القيام بالكثير من الأمور والتي من بينها ما يلي :

الاستحمام بشكل دوري

حيث أن الطفل الصغير مثله مثل الكبار يحتاج إلى العناية البدنية و النظافة الشخصية ولابد من أن يحصل الطفل على حمام دافئ ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد الانتهاء من الحمام لابد من الحرص الشديد على أن يتم تجفيف بشرة الطفل من الماء نهائيا.

حماية البشرة من تقلب الطقس

الطفل من عمر صغير يتم تعرضه بشكل مستمر إلى الشمس عملا على الحصول على فيتامين د الهام لبناء العظام ونتيجة طبيعية لتعرض الطفل إلى العوامل الخارجية في الجو يتغير لون البشرة، ومن الأفضل أن يتم وضع قبعة شمسية مناسبة لجسم الطفل وتعمل على توفير حماية كبيرة للوجه من الشمس الحارقة خلال منتصف اليوم، على أن يتم وضع ملابس فضفاضة على الطفل حتى لا يتعرض إلى الحساسية الشديدة، وخلال فصل الشتاء من الأفضل أن يتم استخدام مرطب للبشرة مناسبة لبشرة الطفل وعمره حتى لا يتأذى من جفاف الجو.

اللجوء إلى منتجات العناية بالطفل

على الأم أن تلجأ دائما إلى منتجات العناية بالطفل من الشركات الكبيرة الموثوق بها عملا على تجنيب الطفل الكثير من الأعراض الجانبية لاستخدام أنواع غير موثوق بها من العناية والتي قد تتسبب في الكثير من الأحيان لحدوث حساسية في الجلد وطفح جلدي مع تغيير ملحوظ في لون البشرة.

طرق تفتيح لون بشرة الطفل

عمل الماسكات الطبيعية

من الممكن عمل ماسك صحي للطفل وهو عبارة عن خليط من الحليب والكركم وكريم من منتجات العناية بالطفل ويتم مزج المكونات جيدا ومن ثم وضعها على بشرة الطفل لمدة 10 دقائق ويتم غسل البشرة بعدها.

تناول الفواكه

على الأم أن تعطي للطفل في العام وجبة من الفواكه يوميا على أن تكون تلك الفواكه مناسبة لعمر الطفل ولا تؤثر على صحته فيعمل العنب والبرتقال وغيرها من الفواكه على تطهير الجسم والبشرة من السموم، الأمر الذي يعزز من بقاء لون البشرة على حالها وعدم حدوث تغيير بها.

وصفة زيت الجلسرين لتبيض بشرة الطفل

حيث يتم خلال تلك الوصفة مزج ملعقة طعام من الجلسرين مع عصير ليمونة صغيرة ويتم تطبيق المزيج على بشرة الطفل لمدة ساعة مع الحرص على اللجوء إلى تلك الطريقة مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع متواصل.

وصفة الحناء

ويتم خلال تلك الطريقة مزج ملعقتين من زيت الزيتون على أن يكون نوع جيد وكمية من ماء الورد مع نبتة الصدر وكمية من الحناء مع الكركم ويتم مزج المكونات جيدا من خلال الماء الدافئ ويتم تطبيق ذلك المزيج على بشرة الطفل حتى يجف تماما ومن ثم القيام بغسل البشرة جيدا.

خليط ماء الورد

وهنا يتم نصف كوب من ماء الورد مع ملعقتين طعام من النشا ولابد من تحريك المزيج جيدا ويتم ترك العجين جانبا حتى يهدأ ومن ثم وضع كمية من ماء الورد عليها وكمية من الجسرين ونصف علبة من كريم الأطفال وملعقة من عصير الليمون يتم وضع المزيج على بشرة الطفل لمدة 3 ساعات ويتم غسل البشرة جيدا بعدها من خلال الماء الفاتر من الممكن المداومة على تلك الطريقة يوميا ولمدة أسبوع قبل النوم.