انت الان تتابع موضوع كيفية تعقيم زجاجات الرضاعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعقيم زجاجات الرضاعة، من أجل الحفاظ على صحة الرضيع وعدم إصابته بـ النزلات المعوية وارتفاع درجات الحرارة، علينا بالمحافظة على زجاجات الرضاعة وتطهيرها وتعقيمها باستمرار كي لا تتجمع الجراثيم والبكتيريا، مع الحرص على غسيل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل إرضاع الصغير.

الحاجة الماسة لتعقيم زجاجات الرضاعة

علينا بتعقيم زجاجات الرضاعة قبل كل وجبة لأن اللبن من البيئات الخصبة لنمو البكتيريا والجراثيم، ومن أجل التخلص من بقايا اللبن الموجود في الزجاجة لابد من التعقيم ولمدة لا تقل عن سنة من بداية الرضاعة بالزجاجات حتى يكون الطفل قادر على مقاومة الجراثيم والبكتريا أكثر من ذي قبل، والتعقيم يتم بالطرق المختلفة والتي سوف نذكرها فيما بعد، ولكن هناك بعض الأوقات الأخرى التي نعقم فيها زجاجات الرضاعة فما هي؟

إذا تبقى فيها اللبن لفترة طويلة

عند ترك اللبن في زجاجات الرضاعة طوال الليل فإن الجراثيم والبكتريا ستتكاثر بها طوال الليل فلابد من التعقيم في الصباح.

إذا وقعت على الأرض

عند سقوط الزجاجة من يد الصغير على الأرض وخاصة إذا وجد في المنزل قطة أو كلب أو أي حيوان أليف، فلابد من التعقيم على الفور حتى وغن كانت معقمة منذ دقيقة.

إذا كانت جديدة

ففي حالة شراء الزجاجة من الصيدلية لابد من تعقيمها من الجراثيم والبكتريا ألتي تكون قد لحقت بها عند التعبئة والتغليف بالرغم من شكلها النظيف ورائحتها الزكية.

طرق التعقيم المختلفة لزجاجات الرضاعة

التعقيم باستخدام الميكروويف

من الطرق السهلة والسريعة لتعقيم زجاجات الرضاعة، ولكن في البداية لابد من غسل الزجاجة بالماء والصابون باستخدام الفرشاة المخصصة، ثم وضعها في الميكروويف مع نزع الغطاء ووضعه معها لمدة دقيقتين للتخلص من الرائحة وأي طعم للرضاعة السابقة وستظل معقمة لفترة ثلاث ساعات.

التعقيم بالتبريد بعد الغسيل الجيد للزجاجة

يتم وضعها في الفريزر لمدة ساعة للتخلص من البكتيريا وتترك في الثلاجة لحين الاستخدام، وينطبق هذا النوع من التعقيم على الزجاجات المصنوعة من البلاستيك.

التعقيم باستخدام البخار

ويكون باستخدام المعقم الكهربائي كالتالي ، فبعد التنظيف المعتاد للزجاجة بالماء والصابون، نضع في الجهاز الماء البارد ونضع الزجاجة في وضع معين بحيث تكون الحلمة لأعلى لان الماء عندما يغلي سيتصاعد البخار من أسفل إلى أعلى ليتم التعقيم من الداخل، ثم نغلق الجهاز جيدا كي لا يتسرب البخار إلى الخارج، ويترك الجهاز لمدة تتراوح بين 5: 10دقائق ونفصله ونترك الزجاجة كي تبرد ثم نخرجها من الجهاز.

التعقيم بالماء المغلي

علينا بغسيل الزجاجة بالطريقة المعتادة للتخلص من بقايا الرضاعة القديمة، والتأكد من أن الزجاجة تتحمل درجة الغليان ولا يتم تلفها، ثم نضع الزجاجة بعد فكها في إناء مناسب وبه قدر من الماء على النار، ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بالتركيب الفوري لكل الأجزاء حتى لا تتعرض للتلوث مرة أخرى.

محلول تعقيم زجاجات الرضاعة

من أسهل الطرق المتوفرة في الصيدلية ويكون بوضع الزجاجة بعد فكها في المحاول لمدة لا تقل عن 30 دقيقة أو حسب الإرشادات الموجودة على العلبة، مع الحرص على عدم تواجد أي هواء محبوس بداخل الزجاجة عند وضعها بالمحلول.

التعقيم بالضغط

في هذه الحالة تستخدم الأم حلة الضغط من خلال وضع كمية من الماء فيها ووضع الزجاجة مفككة بداخلها، ثم غلق الحلة وتشغيلها لمدة دقيقتين وستكون الزجاجة جاهزة للاستخدام، وتعد من الطرق السريعة.

على الأم تعقيم كل ما يخص الرضيع بالطرق السابقة ولا يقتصر الحال على الزجاجة فقط، مع الحرص على تعقيم الزجاجة بالكامل أي الحلمة والغطاء ولا يقتصر الأمر على الزجاجة فقط.

عند رؤية بعض الاصفرار بزجاجة الرضاعة علينا بوضعها في الماء الدافئ المضاف إليه الليمون ونتركها لتعود إلى لونها الطبيعي.

علينا بعدم ترك زجاجات الرضاعة في الهواء حتى تجف ولكن نجففها بالمناديل الورقية أو بفوطة من القطن مخصصة لهذا الغرض.