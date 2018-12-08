تعرفي على ما يجب مراعاته عند استعمال مجفف الشعر

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى بعض الأخطاء التي يتم ارتكابها عند استعمال مجفف الشعر، والتي تؤثر بالسلب على صحة الشعر، وخاصة أثناء فصل الشتاء، عندما يرغب المرء في تجفيف الشعر بسرعة بعد الاستحمام، وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الشعر.

أوضحت المجلة الألمانية أنه لا يجوز استعمال مجفف الشعر بعد الاستحمام مباشرة، لأن الشعر يكون مبتلاً بالكامل، ولكن يجب إزالة الرطوبة من الشعر أولاً بنسبة تصل إلى 80% في أحسن الأحوال، وبالتالي يتم حماية الشعر من التعرض للسخونة لفترة طويلة، كما أن عملية التجفيف عندئذ تستغرق فترة أقل، ولإزالة الرطوبة من الشعر يمكن استعمال منشفة يد، ولكن دون فرك الرأس.

علاوة على أنه لا يجوز استعمال الكثير من المنتجات العناية بالشعر عند استعمال مجفف الشعر، ويمكن إعداد الشعر لعملية التجفيف بشكل مثالي من خلال استعمال اسبراي لمعان ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك، كما يجب تقسيم الشعر إلى خصلات والبدء في تجفيف الشعر من الخلف إلى الأمام.

وشدّدت المجلة الألمانية على عدم ضبط مجفف الشعر على درجات حرارة عالية، نظراً لأنها تضر تركيبة الشعر وتجعله جافاً، وبدلاً من ذلك يجب ضبط مجفف الشعر على أقل درجة والعمل لفترة أطول.