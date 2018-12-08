دراسة أمريكية تؤكد أن السعادة الزوجية تزداد مع مرور الوقت

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن السعادة الزوجية تنمو وتتطور مع مرور الوقت، في حين أن المشاحنات الدائمة تقلل من عمر العلاقة الزوجية.

ووجد الباحثون، أن السنوات الأولى من الزواج، عادة ما تكون مشحونة بالمشاكل المالية وتربية الأطفال، وهي أمور مؤقتة تزول مع الوقت، وكلما تقدم العمر بالزوجين، يصبحان أكثر ميلاً للتفاهم والدعابة ومسامحة بعضهما البعض.

وتفضي النتائج إلى تحسين الصورة النمطية للأزواج من كبار السن، والتي تظهرهم عادة أكثر ميلاً للشجار والمشاحنة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتتبعت الدراسة مجموعة من الأزواج على مدى 13 سنة، من الذين تزوجوا لمدة تتراوح بين 15 و 35 سنة، وكان الأزواج إما في الفئة العمرية 40-50 سنة وتزوجوا لمدة 15 سنة على الأقل، أو المجموعة الأكبر سناً 60-70 سنة وتزوجوا لمدة 35 سنة على الأقل.

وخلال كل جلسة، شارك الأزواج في 15 دقيقة من المحادثات حول منطقة الخلاف في حياتهم الزوجية، وتم تصويرها على شريط فيديو ثم جرى تحليله من قبل الباحثين.

وأظهرت النتائج زيادة في السلوكيات الإيجابية مثل المودة وحس الفكاهة، كلما تقدم العمر بالزوجين، في حين تراجعت المشاعر السلبية مع مرور الوقت.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة روبرت ليفنسون، وأستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا بيركلي: "إن النتائج التي توصلنا إليها تلقي الضوء على واحدة من المفارقات العظيمة في أواخر حياة الأزواج".

وأضاف "على الرغم من تعرضهم لفقدان الأصدقاء وأفراد العائلة، فإن كبار السن يعيشون زواجاً مستقراً وسعيداً نسبياً و معدلات منخفضة من الاكتئاب والقلق، وكان الزواج جيداً أيضاً لصحتهم العقلية".