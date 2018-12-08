10 طُرُق مهمة تجعل زوجك يهيم بحبك ويتعلّق بك

هل فكرتِ يوماً ما هي الصفات التي تجذب الرجل إلى الفتاة؟ وما هي الأمور الأساسية التي يبحث عنها الرجل في شريكة حياته؟ وما الذي يُقرّب الرجل من المرأة ويجعله لا يستغني عنها؟ تعرّفي معنا على أهمها:

1ـ علاقة حميمة: نعم يسعى الرجل إلى إقامة علاقة حميمة ناجحة مع زوجته. ولكن ثمّة أمور بسيطة أخرى تُعبّر له عن مدى حبّك له، كالغمرة أو شبك الأيادي.

2ـ ردّة فعل صريحة: لا تحاولي أن تمثّلي أو تدّعي ما هو غير صحيح، إذ إنّنا نعلم أنّ معظم الرجال لا يُطيقون العيش مع امرأة متصنّعة أو متعدّدة الأوجه في حياتها وآرائها.

3ـ الإطراءات: يسعى الرجل دائماً إلى سماع بعض الإطراءات التي يحبّها على غرار النساء، فعندما يكون يرتدي ملابس جميلة، لا تتردّدي في التعبير عن إعجابك.

4ـ الضحك: اجعليه يضحك! ينجذب الرجال بشكل كبير إلى النساء اللواتي يتمتّعن بحسّ الفكاهة.

5ـ تقبُّل الآخر: يُريد الرجل أن تقبله شريكة حياته كما هو، فلا تفكّري فيه وكأنّه شخص يمكن "إعادة تأهيله". بالطبع، لكلّ واحد منا بعض الشوائب، ولكن حاولي أن تتخطّيها. يُريد الرجل أن تتقبّله امرأته، وأن تحبّه لما هو عليه، ولما يصبو إليه.

6ـ الصراحة: لا أساس متين لأيّ علاقة في غياب الصّراحة، وتبدأ الصراحة منذ أوّل لقاء بينكما. بالتالي، إن كنت مهتمّة به فعلاً فلا تدّعي العكس.

7ـ فسحة حرية: إنّ الرجال بحاجة إلى وقتهم الخاصّ لكي يمضوه مع أصدقائهم أو حتى بمفردهم. وعلى النساء اللواتي هنّ بحاجة إلى أن يمضي معهنّ الرجل كلّ دقيقة من وقته أن يجدن صديقات بديلات للحفاظ على فسحة حريّة لأزواجهنّ.

8ـ التواصل: عبّري عن نفسك! على الرّغم من أنّ عريسك قد لا يُوافقك الرأي على جميع الصُعُد، إلا أنّه يفتخر بك إن كنت جريئة بما فيه الكفاية لكي تعبّري عمّا يُخالجك. ينجذب الرجال الأقوياء إلى النساء القويّات.

9ـ الإيمان: يحبّ الرجل أن تؤمن عروسه بأحلامه، وأن تسعى معه يداً بيد لتحقيق هذه الأحلام.

10ـ الثقة: إن كنتما عاجزين عن الثقة ببعضكما البعض، فإنّ العلاقة محكومة بالفشل، صدّقيه، فإنّ ذلك يعكس مدى احترامك له، ويستحقّ الطرفان في العلاقة الاحترام الكامل.