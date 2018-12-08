شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب..السمنة من أسباب الإصابة بسرطان الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أنه خلال الفترة 1999-2015، ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 12%، أى حوالى 0.7% سنويا، فى المتوسط بسبب السمنة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أوضح الباحثون أن أكثر من ثلثى الحالات (68%) مصابات بسرطان بطانة الرحم.

وغالباً ما تكون حالات سرطانات الرحم قابلة للشفاء إذا تم اكتشافها مبكراً، ولكن الكشف المتأخر غالباً ما يعنى أن الورم قد انتشر ويمكن أن يصبح مميتاً.

ووفقًا للدراسة الجديدة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفعت أيضًا الوفيات الناجمة عن سرطان الرحم بشكل مطرد، بمتوسط ​​زيادة بنسبة1.1٪ سنويًا.

وقال الدكتور "بنجامين شوارتز" أستاذ النساء والتوليد، في مستشفى ساوث سايد هيلث في باي شور، نيويورك: "عمومًا ، تكون سرطانات الرحم ناتجة عن زيادة هرمونات الاستروجين التي تحدث عند زيادة الوزن لدى المرأة وفى مرحلة انقطاع الطمث".