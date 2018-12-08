مكياج ليلي للعين سهل وسريع

" الخليج 365 "

من أهم الأماكن التي يجب الاهتمام بها في وضع المكياج هي منطقة العين لأنها أكثر الأماكن التي تبرز شكل المرأة وتجعلها جذابة. ويوصي خبراء التجميل بتعلم الطرق المناسبة التي تبرز جمال العينين وتخفي عيوبهما.

وتختلف الألوان المستخدمة لمكياج العين حسب الوقت والمكان والمناسبة، فمثلا الخروج صباحا يحتاج ألوانا هادئة وفاتحة بعض الشىء، أما ليلا فغالبا ما نستخدم الألوان الداكنة، وأيضا مكان الخروج والمناسبة يعتبران عاملا يؤخذ بعين الاعتبار لرسم المكياج وألوانه وطريقة وضعه.

ولون الملابس وشكلها أيضا يؤثران على طريقة وضع المكياج للعين، فملابس الصيف ذات الألوان الزاهية غير ألوان الشتاء. وكل هذا يؤثر على شكل العين وطريقة التعامل مع المكياج.

ولا تختلف خطوات وضع مكياج العيون كثيرا بين امرأة وأخرى، فالمكياج الليلي يتركز على إظهار العين. ونقوم فيه أولا بوضع خط حول العين بقلم تحديد العين الأسود اللون، ثم نقوم بوضع خط سميك آخر العين من أسفل بمكياج العين البدرة باللون الأسود.