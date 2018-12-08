أول فتاة متحولة جنسياً تفوز في مسابقة ملكة جمال العالم

مدريد - " الخليج 365 "

فازت أنجيلا بونسي بلقب ملكة جمال الكون في إسبانيا الأربعاء، مما يجعلها أول مشاركة متحولة الجنس في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام.

بونسي قالت لوكالة اسوشيتد برس "بغض النظر عن الرابحة النهائية، أعتقد أن هذا الشيء يحدد نهاية حقبة وبداية جديدة ليس فقط في تاريخ مسابقات ملكة جمال العالم ولكن في الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى النساء المتحولات جنسيا".

وأضافت بونسي "هناك العديد من البلدان لا يحمي القانون فيها المتحولين جنسيا، لذلك أعتقد أنه من المهم أن أؤكد أنني هنا، وأنني جزء من التنوع النسائي الموجود وأن لدي نفس الحقوق مثل الجميع"

وأشارت إلى أهمية الاعتراف بالشباب المتحولين جنسيا للمساعدة في إنهاء الإقصاء والنمردة ضدهم في المدارس، وقالت "الشباب المتحولون جنسياً لا وجود لهم من الناحية القانونية".