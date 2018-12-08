افتتاح معرض الشارقة للعروس في دورته الثالثة في حفل افتتاح خصص للنساء

الشارقة - خاص بـ " الخليج 365 "

إفتتح تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت مساءً أمس الخميس معرض الشارقة للعروس في دورته الثالثة في حيث أقيم خلاله حفل افتتاح أسطوري متميز للعرائس خصص للنساء فقط ،

ويعتبر المعرض أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، وينظمه ويستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات، والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية

ويستمر المعرض حتى السادس من مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة وعلامة تجارية، وسيفتتح أبوابه يومياً أمام النساء والرجال من الساعة 5 عصراً وحتى 11 مساءً، موفراً جميع المستلزمات التي تحتاجها العروس ما قبل الزفاف، وآخر صيحات الموضة والأزياء والرشاقة والصحة تحت سقف واحد، ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقدمها نخبة من خبراء التجميل، ومصممي الأزياء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وأستضاف المعرض في يومه الأول، خبيرة التجميل الإماراتية ليالي، التي تقدم ورشة تجميلية مكثفة على مدار يومين، لمشاركة المقبلات على الزواج والمهتمات في عالم الماكياج، خبراتها في تعلم المهارات الأساسية والحيل الذكية في طريقة وضع مستحضرات التجميل، وتقدم أخصائية التغذية الدكتورة لما النائلي، ورشة تفاعلية لتعريف الزوار بمجموعة من الخطط الغذائية الفعالة للمساعدة على إنقاص الوزن بسرعة،

إلى جانب سلسلة من العروض الترفيهية لشركة كي جي شركة كيه حي للإنتاج..

وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "يعد معرض الشارقة للعروس واحداً من أبرز الفعاليات التي تهتم بكل ما من شأنه أن يعنى بالمرأة والعائلة، من مختلف جوانب الموضة والجمال والصحة، كما يشكل فرصة مميزة لدعم المواهب الواعدة والعاملة في مجال الأزياء والماكياج وتصفيف الشعر، ويقدم فرصة مميزة للالتقاء بهم، وإكسابهم خبرات جديدة"، لافتة إلى أن المهرجان سينطلق هذا العام بمجموعة ضخمة من الفعاليات والجلسات التي تلبي تطلعات المقبلين على الزواج.

وتطل خبيرة التجميل والمدربة نيفين رامال من لوكسيتان لمنتجات التجميل، على جمهور المعرض، لتقدم لهم نصائح سريعة وسهلة للحصول على بشرة صحية وجميلة طيلة الوقت، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية، التي تناقش العديد من المواضيع التي تهم المقبلين على الزواج، والمهتمين في عالم الجمال والموضة والماكياج.



ويتميّز مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتجهيزاته العالية الجودة وحلوله المتكاملة لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، وتلبية متطلبات قطاعات الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، وحفلات الزفاف، والاحتفالات العامة، وتقديم أرقى خدمات الضيافة، بإشراف فريق متخصص من الخبراء الذين يتميّزون بالرغبة والحرص على تلبية احتياجات العملاء.

وأعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، في الشارقة والمناطق الشمالية أن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس.

الذي يستمر للسادس من مايو ويقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ، تشارك به علامات تجارية، من أرقى بيوت الأزياء والتجميل في المنطقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات،الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة والنصف عصراً، وحتى الحادية عشرة مساءً.

ويحتضن معرض الشارقة للعروس مجموعة متميزة من عروض الأزياء، لتشكيلات مميزة من الفساتين وملابس المناسبات الجاهزة وعباءات الزفاف التي يقدمها نخبة من أشهر المصممين الإماراتيين والعالميين، إلى جانب تقديم سلسلة من الجلسات الحوارية، التي تعنى بـــكل ما يختص بالجمال والأناقة وكيفية العناية بالبشرة والصحة بالشكل الأمثل.

وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «يطل معرض الشارقة للعروس في دورته الثالثة ليقدم لمحبي الأزياء والجمال والعاملين في عالم الموضة، مزيجاً متكاملاً بكل ما يختص بهذه المجالات، ويعرض لهم أحدث الصيحات.

ولا يقف المعرض عند ذلك، بل يصاحبه تقديم مجموعة من الجلسات والورش التفاعلية التي تثري أفكارهم وتتناسب مع أذواقهم المختلفة، والتي كان لها دور كبير في إنجاح المعرض خلال الدورتين الماضيتين، حيث بات يمثل واحداً من بين أبرز المعارض المحلية في أجندة الفعاليات ذات الصلة بعالم الأزياء والجمال.



