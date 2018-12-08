الأحمر: قاهر الرجال والثيران.. أسرار لون الثورة والجاذبية والرغبة الجنسية!

" الخليج 365 "

لون واحد يتمتع بخصوصية شديدة لدى كثير من الثقافات، ويتصدر قائمة الألوان المثيرة لدى البشر؛ اللون الأحمر!

لا يؤثر في البشر وحدهم، بل يتجاوزهم إلى بعض الحيوانات، كالثيران وقرود الشمبانزي. وعلى الرغم من أن الدراسات لم تثبت لماذا يصاب الثور بالهياج في لعبة مصارعة الثيران عند رؤيته للون الأحمر، واعتبروا ذلك نوعا من “عمى الألوان”، فإن دراسات أثبتت أن الأحمر مثير جنسي بالنسبة للثيران أيضاً!

بهجة.. حب.. طاقة جنسية!

الأحمر في علم الألوان يعبر عن القوة والفاعلية والقدرة على الفعل، وهي صفات لا تمنحه الصدارة فقط في الأمور المتعلقة بالحب والجنس، بل هو لون يعكس مدى ثقة من يرتديه أو يقتنيه بنفسه.

وفي علم النفس اللوني يقولون إن الاحمر هو لون العاطفة والطاقة والنار، ولون الجنس والحب والإثارة والغطرسة والقوة.

كما يمنح اللون شعوراً بالثقة، كما أنه لون حيوي لا يرتبط بالجاذبية الجنسية فقط؛ فربما ترغب في اقتناء سيارة أو جهاز تليفون أو كرسي بهذا اللون للاستمتاع بإشراقته المبهجة في الصباح!

هل تم اختيار لون سيارة الفيراري الإيطالية الشهيرة اعتباطاً؟ فكر بالأمر ملياً!

ليس هذا فحسب، فهل لاحظت أن الشيوعية التي كانت تؤمن بالعنف وتغيير العالم بالقوة والثورة اختارت الأحمر تحديداً لوناً لها؟

ماذا عن إشارات المرور؟ لماذا تمنح الأحمر درجة الخطر، فتجعله علامة التوقف؟ ببساطة، لأن تجاوزه يعني الدخول في الممنوع أو الخطر.

لكن ما السر في تفضيل الأحمر في العلاقات العاطفية؟

إثارة الرجل تبدأ من الأحمر

وغير بعيدٍ عن الثورة والسيارات وإشارات المرور، يستأثر الأحمر بنصيب الأسد في أغاني وأهازيج الأعراس الشعبية العربية، خاصةً تلك التي تمهد العروس لاستقبال ليلة الزفاف، ما يعكس وعياً شعبياً بأهمية هذا اللون في العلاقات الجنسية.

فما الذي يجعل ارتداء هذا اللون مثيراً للرجال تحديداً؟

توصلت دراسة علمية أجراها الباحثان في علم النفس ساشا سكوارز وماري سنجر من جامعتي Technische Universität Dortmund و The Bergische Universität Wuppertal، أن اللون الأحمر يوحي بجاذبية جنسية تجعل الرجل يميل إلى المرأة التي ترتديه ويختار أن يقترب منها أكثر ممن ترتدي الأزرق مثلاً. وبحسب الدراسة، فإن الذكور يرون اللون الأحمر رمزاً للدفء والحب والحميمية.

هذا عن الجانب العاطفي. لكن في الحقيقة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالثقافات، وإنما له أساس بيولوجي، إذ تؤكد الدراسة السابقة، أن الدماء تتدفق في جسد المرأة في فترة التبويض، ويكتسب جسدها اللون المائل إلى الحمرة، وهي إشارة بيولوجية للرجل تجذبه جنسياً إليها.

لون يجذب نظرات الرجل

ولا شك أن الأزياء والمكياج ساهما في ترسيخ الفكرة ذاتها، فبات من التقليدي أن تظهر إعلانات أحمر الشفاه لفتيات تضع اللون الأحمر دون غيره غالباً.

وتشير الدراسة إلى أن الرجال ينجذبون أيضاً إلى منطقة الوجه والرقبة وأعلى الصدر لدى المرأة، وأن الملابس التي تكشف هذه المنطقة باللون الأحمر تثير الرجال أكثر من أي لون آخر.

والشهوانية في عالم الحيوان

دراسة أخرى، أشارت إلى أن الهوس بالأحمر ليس قاصراً على الإنسان فقط، بل ينطبق أيضا على الحيوانات. حيث تشير هذه الدراسة إلى أن الرجال في المجال الجنسي يميلون للسلوكيات الشهوانية غير البشرية، ومن ثم فإن التجربة التي طبقت على الحيوانات أيضا أشارت إلى انجذاب الحيوانات في اللون الأحمر.