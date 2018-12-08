"حسناء الإعلام السوداني" تحسم قرارها.. هكذا ردت على ثري سعودي قدم لها مهراً قيمته 25 مليون دولار

" الخليج 365 "

حسمت الإعلامية السودانية آلاء المبارك قرارها بشأن العرض المغري الذي قدمه لها رجل أعمال سعودي، بعد أن وصل حد الشغف بها إلى كتابة تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها المساعدة لمن يوصله بحسناء الإعلام السوداني الملقبة بـ"لوشي".

وأعربت المبارك في تغريدة لها على صفحتها بموقع "تويتر" بفخرها لانتمائها الإفريقي، وقالت: بكل فخر سودانية وبإذن الله زوجي سوداني.

وكانت لوشي قد غردت سابقاً وردت على رابط إخباري يتحدث عن عرض "زواج خيالي" تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: "طيب موافقة".

وكان رجل الأعمال السعودي الذي يدعى سويد الجاسر، قد قدم لـ"المبارك" مهراً قيمته 25 مليون دولار وفيلا بالعاصمة السعودية الرياض في حال قبلت الزواج منه وفقاً لما نشر موقع النيلين في وقت سابق.

ونقل موقع عاجل السعودي أن رجل الأعمال تحدث في تغريدته عن ثروته الطائلة التي تبلغ 150 مليون دولار أميركي، وامتلاكه سيارات فارهة من أحدث الموديلات، بالإضافة لعقارات كبيرة وسط الرياض.

وأشار الموقع أن "لوشي" سبق أن تلقت عرضاً للزواج بداية عام 2017 من رجل أعمال سوداني، عرض عليها عمارة بالخرطوم، ومبلغ 25 مليون جنيه سوداني لمن يجمعه بها.



