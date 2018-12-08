كيف يعطى زيت السمسم للأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 ربيع الأول 1440 10:18 مساءً - يعد زيت السمسم من الزيوت النباتية المشهورة وذات الفوائد الكثيرة لجسم الطفل، خاصةً الذين يعانون من مشكلات هضمية.

حول ذلك، تحدثنا إلى زين جبارين، اختصاصية التغذية، لتكشف لنا كيفية استخدام زيت السمسم في غذاء وعلاج الطفل.

طريقة إدخال زيت السمسم إلى وجبة الطفل

كل ملعقة صغيرة من زيت السمسم تعد حصة كافية، يمكن إضافتها إلى البطاطا المهروسة، أو الأفوكادو، أو الرز، أو خلطها بفنجان ماء صغير وإعطاؤها للطفل في الصباح لعلاج الإمساك.

العمر المسموح لاستخدام زيت السمسم

لا يسمح أبداً بإدخال زيت السمسم إلى النظام الغذائي للطفل قبل سن ستة أشهر، لأن جهازه الهضمي لا يكون مستعداً بشكل جيد له.



فوائد زيت السمسم للطفل

- مفيد جداً للأطفال الذين يعانون من الإمساك وصعوبة الإخراج، فهو ملين جيد جداً.

- يساعد الأطفال الذين يعانون من النحافة على زيادة الوزن.

- مفيد لسلامة العظام وصلابتها، لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم.

- مطهر للأسنان من البكتيريا.

- ينصح بتدليك جسم الطفل بزيت السمسم، لأنه يحسِّن نموه، ويساعده على النوم بشكل جيد.

- قيمته الغذائية عالية، فكل ملعقة كبيرة من زيت السمسم تحتوي على 120 سعرة حرارية و14 جراماً من الدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة، ويخلو تماماً من الكوليسترول.

- ينشِّط عملية الهضم، ويساعد الأطفال الذين يعانون من الانتفاخ، أو سوء الامتصاص، أو سوء الهضم على امتصاص أكبر كمية من المعادن والفيتامينات.

تحسس السمسم

على الأم الانتباه إلى نقطة معينة، وهي أن بعض الأطفال يتحسسون من السمسم على الرغم من كل فوائده، وتظهر أعراض هذه الحساسية على شكل انتفاخ في الجلد، أو طفح جلدي، أو صعوبة في التنفس، لذا يجب إيقاف استخدامه فوراً.