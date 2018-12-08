اصنعي هذه الأطباق مع طفلتك لأعياد السنة الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 ربيع الأول 1440 10:18 مساءً - ما أجمل ما تصنعين بيديك، والأجمل لو ساعدتك طفلتك، ولذلك تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" هذه الأفكار الصغيرة لأطباق، تناسب الاحتفال بالسنة الجديدة، ويمكن إعدادها في مطبخك الصغير مثل:

شجرة العيد من البروكلي: قومي بتقطيع البروكلي ورصه بهيئة شجرة في صينية تقديم كبيرة. ويمكنك عمل الفواصل بين الطبقات بواسطة الكرز أو طماطم الشيري الصغيرة، وزيني رأس الشجرة بقطع من الفلفل الأصفر بهيئة النجمة.

شجرة الكريسماس من الكيوي: قومي بتقطيع فاكهة الكيوي إلى شرائح، وقومي برصها على هيئة شجرة ثم زينيها بقليل من قطع الكرز الصغيرة لتتكون لديك في النهاية شجرة مكونة من طبقات ملونة.

شجرة من الكب كيك: يمكنك وبمساعدة طفلتك إعداد "كب كيك" بالشوكولاتة وضعي ثمرة فراولة في منتصفها، ثم قومي بوضع قليل من الشوفان في الكريمة المخفوقة باللون الأخضر ثم زيني بها ثمرة الفراولة، وستحصلين على نتيجة رائعة.

الآن تابعي الصور المرفقة ونفذي المزيد من الأفكار، وأخبرينا بما حصلت عليه من نتائج.