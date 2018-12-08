الصحة المصرية تُعلن توفير مصل الإنفلونزا في المستشفيات ومراكز التطعيمات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء توفير مصل الانفلونزا سواء فى المستشفيات أو مراكز التطعيمات بمختلف المحافظات، والمصل مناسب وآمن تمامًا للكبار والصغار.

وأكّد مصدر في قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن الأمصال المتوافرة لدى وزارة الصحة تكفى لمدة ثلاثة أشهر، وهى أمصال عالية الجودة، وليس لها أى أعراض جانبية، كما أنها حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية، وتخضع للفحص والإشراف المستمر.

ويُعد مصل الانفلونزا تطعيم سنوى يتم حقنه لدى الإنسان، حيث يقوم بتحفيز الجهاز المناعى للجسم عن طريق أجسام مضادة تقاوم فيروس الانفلونزا، حيث يحتوى اللقاح عادة على ثلاثة أنواع من الفيروسات، وهى وعادة يتم إعطاء التطعيم مع بداية شهر الشتاء، ويستمر مفعوله لمدة سنة كاملة، ولذا ينصح الأطباء بأخذ التطعيم كل عام لضمان استمرار مناعة الجسم التى قد تصل حتى 90%.

ونظرًا لأن فيروسات الانفلونزا تتحور كل عام لسلالات جديدة تتفادى الجهاز المناعى للجسم، لذا يتم تغيير المصل كل عام، لا توجد مخاطر لاستخدام مصل الانفلونزا، إلا إذا تم تخزينه بصورة سيئة أدت لفساده. وتنحصر المخاطر البسيطة فى الأحوال العادية إلى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وحدوث ورم بموضع اللقاح.