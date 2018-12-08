شكرا لقرائتكم خبر عن الحقن المجهرى..هل يمكن إعادته حال فشله وما هى الشروط؟..دكتور شريف باشا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح عمليات الحقن المجهرى يتعلق بمجموعة مختلفة من المقاييس بعضها مرتبط بطبيعة وإمكانيات الطبيب والمعمل الذى يتم إجراء العملية به، وكذلك الوسائل المستخدمة، والبعض الآخر مرتبط صحة الزوج والزوجة، ورغم توافر هذه العوامل، أحيانًا يواجه البعض فشلا فى عمليات الحقن المجهرى، ولكن هل فشل عملية الحقن المجهرى يعنى انعدام الفرصة تمامًا فى تحقيق الإنجاب، أم أن هناك فرصة أخرى متاحة أمام الزوجين لإعادتها؟.

الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، رئيس مجلس إدارة مراكز صن رايز للخصوبة وأطفال الأنابيب، عضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، عضو الجمعية البريطانية للخصوبة، أكد أنه فى حال فشل عمليات الحقن المجهرى رغم الالتزام بكافة النصائح، فمن الممكن أن يتم إجراؤها مرة أخرى وفقا لشروط معينة.



الحقن المجهرى إنفوجراف دكتور شريف باشا يقدم نصيحة طبية عن العملية

شروط إعادة عملية الحقن المجهرى

أوضح الدكتور شريف باشا فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن أهم النصائح فى حال فشل عملية الحقن المجهرى لا يجب على الزوجين إعادة المحاولة مرة أخرى إلا بعد معرفة وتحديد سبب الفشل بدقة من خلال إجراء مجموعة من التحاليل.

التحاليل اللازمة لإعادة عملية الحقن المجهرى

ويشير الدكتور شريف باشا استشارى النساء والتوليد، إلى وجود تحاليل يجب إجراؤها قبل البدء فى إجراءات عملية الحقن المجهرى من جديد، وهى كالتالى:

1- تحليل الأجسام المضادة التى تهاجم الجنين، وتؤدى لتدميره، ويتم علاجها بمجموعة أدوية بدرجات متفاوتة.

2- تحليل الأجسام المضادة التى تهاجم الصفائح الدموية، وتتسبب فى عمل تجلطات للدم على جدار الرحم.

نجاح عمليات الحقن المجهرى فى مصر

ويؤكد الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد، أنه رغم وصول نسبة نجاح عمليات الحقن المجهرى فى مصر إلى نسبة 70%، ورغم حرص الأزواج الشديد على الالتزام بكل التعليمات الخاصة بإجراء العملية، لتحقيق حلمهم بإنجاب طفل، إلا أنه أحيانا لا يُقدر لهذه العملية النجاح، مشيرًا إلى أن عدم نجاح تلك العمليات له أسباب رئيسية معروفة، ومن خلال التحاليل الطبية التى نجريها للزوجة وعلى رأسها تحليل الأجسام المضادة سواء التى تهاجم الجنين، أو التى تهاجم الصفائح الدموية، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار إعادة عملية الحقن المجهرى من عدمه.



الحقن المجهرى إنفوجراف دكتور شريف باشا يوضح أسباب فشل العملية





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