شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كم عدد عضلات البطن وأنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن تبدأ فى تمارين خاصة بالبطن لتقوية العضلات الخاصة بها، يجب أولا معرفة تكوين عضلات البطن.

وفقا لموقع " verywellfit" فأن عضلات البطن تتكون من:

1- عضلة البطن المستقيمة :

هذه العضلة المسطحة الطويلة تمتد عموديا بين منطقة العانة والضلع الخامس والسادس والسابع، تساعد عضلة البطن المستقيمة على ثنى العمود الفقرى، مما يؤدى إلى تضييق المسافة بين الحوض والأضلاع، كما أنها تنشط أثناء حركة الانحناء الجانبى.



عضلات البطن المستقيمة

2- العضلات الخارجية المائلة:

يقع هذا الزوج من العضلات على كل جانب من جوانب البطن المستقيمة، حيث تسمح العضلات المائلة الخارجية بانثناء العمود الفقرى، ودوران الجذع، والانحناء الجانبى والضغط على البطن.



عضلات البطن

3- العضلات الداخلية المائلة:

وهى أيضا زوج من العضلات العميقة التى هى أسفل العضلات المائلة الخارجية، تساعد عضلات البطن الداخلية فى ثنى العمود الفقرى، والإنحناء جانبا، وأيضا الضغط على البطن.



عضلات البطن الداخلية

4- عضلة البطن العرضية:

وهى أعمق طبقة من عضلات البطن تسمى، حيث تلتف حول الجذع من الأمام إلى الخلف ومن الضلوع إلى الحوض، هذه العضلة لا تساعد على تحريك العمود الفقرى أو الحوض، ولكنها تساعد فى التنفس، حيث تساعد فى تسهيل خروج الهواء بقوة من الرئتين، وتساعد على ضغط الأعضاء الداخلية.