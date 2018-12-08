هاشتاغ اليوم: #نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء في السعودية دعوات جريئة على تويتر تطالب بمراجعة المناهج التعليمية المسيئة للمرأة السعودية.

جدة - " الخليج 365 "

انتشرت دعوات جريئة في موقع تويتر الأكثر شعبية في السعودية تطالب بمراجعة المناهج التعليمية المسيئة للمرأة.

وتصدر في السعودية هاشتاغ #نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا.

وقد بنيت صورة المرأة في المناهج التعليمية السعودية على اعتبارها “متاعا” تابعا للرجل بسبب سيطرة التيار المتزمت لسنوات طويلة على البلاد.

وكان لافتا أن أغلب المتدخلين ضمن الهاشتاغ والمساندين لتغيير المناهج التعليمية من المغردات.

وكتبت إحداهن في هذا السياق:

weq_87 [email protected]

#نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.. تزرعون الأفكار المتخلّفة وبعدها تقولون ليش (لماذا) المجتمع بدائي.

وقالت أخرى:

[email protected]

#نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.. من متعلم إلى معلم، النساء لسن أدوات جنسية وألعاب ترفيهية للرجال.

وكتبت متفاعلة:

[email protected]

#نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.. “في مادة نظام اجتماعي كانت فيه إسقاطات كثيرة ليست منطقية، ولما نناقش الدكتور يحاول (أن) يتخطى النقطة لأن ما عنده تفسير مقنع لها”.

وسخرت أخرى:

‏ [email protected]

من الموروثات الغبية أن الرجل قد يدخل النار إن عذب قطة، وبنفس الموروث لا يحاسب إن عذب امرأة.. المتحدث جاهل والمستمع أشد جهلا.. #نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.

وأضافت:

[email protected]

رأي جميع الأفراد يرفض ويمقت الإساءة للنساء، ولكن رأي المجتمع مخالف تماما لأن صوت الجهل هو الغالب، ومن يعارض الجهل جزاؤه القذف في عرضه واتهامه بالدياثة وبكل ما نهى عنه الله ورسوله.. يرتكبون المحرمات لفرض جهلهم على الجميع ولعنة الله على الجهل والجهلاء.

وقالت معلقة:

[email protected]

بالنسبة للمعارضين بحجة أن هذا الدين عفو، لكن إذا كان الدين مشوها في عقولكم واعتقاداتكم لا يعني هذا أنه فعلا الدين الصحيح. الإسلام دين الكمال والعدل والمساواة ويستحيل على خالق هذا الكون أن يحقر النساء وينزل من قدرهن بهذا الشكل المهين #نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.

يذكر أن وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى قال في مارس الماضي إن السعودية تعيد صياغة مناهجها التعليمية للدفع بصورة أكثر اعتدالا للإسلام وهو أحد الوعود التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار الخطط لتحديث السعودية المحافظة بشدة.

وقال العيسى في بيان إن الوزارة تعمل على “”محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية”.

قال ولي العهد في مقابلة مع قناة (سي.بي.أس) إن فكر الجماعة “غزا” التعليم في المملكة. وتصف السعودية جماعة الإخوان بأنها إرهابية إلى جانب تنظيمات متشددة أخرى مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

واكد مغرد:

[email protected]

#نرفض_المناهج_المسيئة_للنساء.. مازالت مناهجنا مختطفة ومحتواها غير متوازن. طمس الأم التي هي عماد الأسرة مازال معششا في عقولهم.

وكان جبرين علي الجبرين، أستاذ الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الملك سعود قد أكد أن إعطاء المرأة مكانتها الطبيعية ومنحها كامل حقوقها الشرعية والإنسانية أصبح مطلبا لا يملك أحد الحق في رفضه؛ لكنه من جهة أخرى يقرّ بأنه ليس متفائلا بالتأثير المتوقع من المناهج الدراسية، والسبب في ذلك يعود إلى الفصام الكامل بين التنظير والتطبيق في المجتمع السعودي.

ونقلت صحيفة الرياض عن الأستاذ “نحن نتعلم شيئا ونطبق شيئا آخر، ولذلك سوف يتحول جميع ما كتب في المناهج حول تطوير صورة المرأة إلى مجرد طقوس نحفظها لنجتاز المادة دون أن يحدث تغيير حقيقي”.