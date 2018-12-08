الحُكم بالسجن المؤبد على العروسة "قاتلة زوجها" إثر طعنه بسكين

قضت محكمة جنايات بنها اليوم السبت، بمعاقبة قاتلة زوجها بعد 4 أشهر من الزواج بشبين القناطر بالمؤبد ٢٥سنة.

وكانت أجهزة الأمن في القليوبية قد تلقت إخطارا يفيد بمقتل "م.ح" 26 سنة عامل "دوكو" سيارات على يد زوجته وتدعى "ن.ع" 21 سنة بعد زواجهما بـ 4 أشهر فقط بسبب تعدِ المجنى عليه الدائم بضرب المتهمة فقررت الزوجة التخلص منه بالقتل.

وشهدت مدينة شبين القناطر فى مايو / آيار من العام الماضى نهاية مأساوية لعامل "دوكو" سيارات يدعى "م.ح" 26 سنة، بعد أن قتلته بالسكين خلال نومه.