شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على أفضل عملية سمنة.. 6 نصائح هامة يقدمها دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقبل الكثير ممن يعانون من زيادة الوزن إلى برامج الرجيم القاسية والتى تجعلهم يبذلون مجهودا كبيرا فى إنقاص وزنهم، وفى ظل هذه البرامج الصعبة قد يرغب البعض فى الاتجاه إلى طبيب متخصص فى جراحات السمنة من أجل إجراء أى نوع من أنواع العمليات المختلفة التى تساهم فى القضاء على الدهون، وفى هذا الإطار يوضح الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أهم النصائح التى يتم الاعتماد عليها لاختبار أفضل عملية سمنة.

نصائح تساعدك على اختيار أفضل عملية سمنة

1- يؤكد الدكتور أحمد السبكى أنه يجب تحديد العملية المناسبة لكل حالة، لأنه لا توجد عملية مناسبة لكل الحالات، ولكن هناك بعض الاعتبارات التى يجب مراعاتها مثل النظام الغذائى وغيرها.

2- يشير الدكتور أحمد السبكى، ضمن نصائح تساعك على اختيار أفضل عملية سمنة إلى ضرورة إجراء الأشعة والفحوصات المعمول بها عالميًا على المعدة للتأكد من عدم وجود أى تشوهات أو عيوب خلقية أو أى ثقوب أو ضيق بأي جزء في المعدة، وذلك لتفادي إصابة المريض بأية مشكلات مثل القيء المستمر نتيجة ضيق المعدة بشكل مبالغ فيه أو غير ذلك من الأسباب.

3- يوضح الدكتور أحمد السبكى، استشارى جراحات السمنة، أنه يجب التأكد من أن المركز أو المستشفى التي ستُجرى بها الجراحة مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة العالمية المعروفة لضمان أفضل النتائج.

4- يشدد الدكتور أحمد السبكى، أيضًا، على ضرورة أن يقوم الطبيب بفحص المريض وطبيعته وميوله في تناول الأطعمة والعصائر والسكريات لتحديد جراحة السمنة الأنسب لكل مريض على حده.

5- يجب اختيار الطبيب الذى يمكنه إجراء أكثر من عملية لجراحات السمنة، وعدم التخصص في نوع واحد فقط من جراحات السمنة، لأن هذا يؤدى فى النهاية إلى فشل الجراحة مع نسبة غير بسيطة من المرضى.

6- ولمساعدتك فى اختيار أفضل عملية سمنة، يجب التأكيد على أن أفضل جراح سمنة هو الجراح الذى ينجح فى كسب ثقة المريض ويحرص كل الحرص على منحه أفضل النتائج بأقل ألم وأقصى درجة من الراحة والأمان.

دكتور أحمد السبكى يقدم نصائح طبية لاختيار عملية سمنة

معيار مهم لاختيار أفضل طبيب سمنة

وفى هذا الإطار، يشير الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه يجب على المريض التخطيط لحياته المستقبلية بعد استعادة كامل صحته ورشاقته والتخلص من تلك الدهون التي حرمته من الاستمتاع بحياته على الوجه الأمثل.



طبيب السمنة إنفوجراف دكتور أحمد السبكى يقدم نصيحة لاختيار أفضل جراح

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال التجميل يمكنك الإطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد السبكى عبر "فيس بوك"

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور ”الخليج 365” يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]