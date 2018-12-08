طريقة إعداد وتحضير الموكا الباردة بالحليب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : كوب ونصف (مبردة)

- حليب : 2 كوب

- صوص شوكولاتة : ربع كوب (جاهز)

- سكر : ربع كوب طريقة التحضير

1. وزعي القهوة في قالب الثلج وفرزيها. 2. اخلطي مكعبات القهوة المجمدة مع الحليب وصوص الشوكولاتة والسكر في الخلاط حتى تمتزج المكونات ويصبح المزيج ناعماً. 3. صبي القهوة المثلجة في أكواب وقدميها باردة

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