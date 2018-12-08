شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ماتريد معرفته عن أسباب وأعراض التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب التهاب الحلق كثيرة منها الإصابة بعدوى فيروسية، مثل البرد أو الانفلونزا، التى تسبب ظهور بعض الأعراض منها صعوبة البلع، السعال، إرتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأعراض التى تحتاج للعلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم المعلومات عن التهاب الحلق، وفقاً لما ذكره موقع "mayoclinic". ماهى أعراض التهاب الحلق؟ ماهى أعراض التهاب الحلق؟ يسبب التهاب الحلق ظهور الكثير من الأعراض، مثل : - ألم في الحلق. - صعوبة في البلع. - قرحة منتفخة في الرقبة أو الفك. - بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين. - صوت أجش أو مكتوم. - إرتفاع درجة حرارة الجسم. - سعال. - سيلان الأنف. - العطس. - آلام الجسم. - صداع الرأس. - الغثيان أو القيء. متى يجب الذهاب إلى الطبيب ؟ متى يجب الذهاب إلى الطبيب ؟ يجب الذهاب إلى الطبيب عند ظهور أعراض مثل صعوبة في التنفس والبلع، سيلان غير عادى للعاب.

ماهى أسباب التهاب الحلق ؟ أسباب التهاب الحلق، منها : - نزلات البرد والأنفلونزا . - الحصبة. - جدري الماء. - الالتهابات البكتيرية فى الحلق. - الحساسية. - عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. - الأورام السرطانية في الحنجرة أو اللسان . ماهى طرق التشخيص وعلاج التهاب الحلق ؟ يستخدم الطبيب بعض الفحوصات الطبية مثل اختبارات الجسدية، مثل الاستماع إلى تنفس الطفلك بواسطة السماعة، مع الحصول على عينة من الإفرازات، لمعرفة سبب التهاب الحلق، لتحديد العلاج المناسب، مع الإلتزام بتعليمات الطبيب.

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