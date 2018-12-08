طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة البارد

المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- كريما سائلة : كوب (التغليفة)

- الشوكولاتة : كوب (نصف محلاة مفرومة، التغليفة)

- سكر البودرة : نصف كوب (التغليفة)

- بودرة الكاكاو : تلت كوب (التغليفة)

طريقة التحضير

1. ضعي المكونات الجافة: الطحين، البيكنغ باودر و الملح والكاكاو البودرة في وعاء واخلطيهم معاً.

2. اخفقي السكر والزبدة معاً حتى يصبح كريمي القوام وهش ثم أضيفي البيض والفانيلا مع استمرار الخفق.

3. أضيفي نصف كمية خليط المكونات الجافة إلى خليط السكر والبيض وحركي المزيج.

4. أضيفي اللبن الزبادي واخفقي المزيج حتى يتجانس ثم أضيفي باقي كمية الخليط الجاف وحركي.

5. جهزي صينية مدهونة بالزيت ورشة الطحين واسكبي خليط الكيك فيها وادخليها إلى فرن محمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج ثم اتركيها تبرد.

6. لتحضير تغليفة الكيكة: سخني الكريما السائلة ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة واتركيه على النار مع التحريك حتى تذوب وتمتزج.

7. أضيفي السكر الناعم والكاكاو البودرة وحركي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم وكريمي.

8. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم ادهني وجه الكيكة بعد أن تبرد ثم أعيدي الكيكة إلى الثلاجة حتى تبرد تماماً وقدميها باردة.