طريقة إعداد وتحضير أسهل وصفة كيك الفانيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة وثلاثة أرباع الملعقة

- حليب : نصف كوب طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350. 2. جهزي صينية بحجم 9 انش بدهنها بالزبدة ورشة طحين. 3. اخفقي السكر مع الزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي. 4. أضيفي البيض لخليط الزبدة الواحدة تلو الأخرى مع الخفق. 5. أضيفي الفانيلا وحركي حتى تتمازج المكونات. 6. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر ثم أضيفي الطحين مع الخفق. 7. أضيفي الحليب مع الاستمرار بالخفق حتى يصبح المزيج كريمي. 8. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة ثم أدخليها الفرن لمدة 30 -40 دقيقة أو حتى تجتاح اختبار النضج. 9. اتركيها لتبرد وقدميها.

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