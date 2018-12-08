طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر بالكريمة

المقادير

- دقيق : كوبان (خاص بالحلويات)

- بايكينغ باودر : ملعقة كبيرة

- البيض : 4 pcs

- الفانيليا : 1 pcs (عود)

- القرفة : ملعقة صغيرة (المطحونة)

- الزيت : نصف كوب

- الجزر : 1 pcs (مبشورة)

- سكر : كوب ونصف

- الزبدة : رشّة (قليل - لدهن القالب)

- الكريما الطازجة : كوب (للتزيين)

طريقة التحضير

1- يسخن الفرن على حرارة 170 درجة مئوية، ويدهن قالب الخبز بالزبدة، وينثر قليل من الدقيق عليه، حتى يتغطّى سطحه.

2- ينخل الدقيق و"البايكنج باودر" في وعاء.

3- يخفق البيض مع قطع الفانيليا والقرفة، ثم يسكب الزيت تدريجياً مع الخفق المستمر، ثم يضاف الدقيق و"البايكنغ باودر" والسكر والجزر، ويسكب هذا الخليط في قالب الخبز المحضّر سابقاً، ويوضع في الفرن لمدة 40 دقيقة.

4- بعد النضوج، تبرّد هذه الكعكة، وتزيّن بكريما الصافي.