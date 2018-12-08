طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة بطريقة مميزة

المقادير

- حليب : كوب (سائل)

- سكر : كوبان

- الزيت النباتي : كوب

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة

- دقيق : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الفراولة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

1. اخلطي الحليب والسكر والزيت والكاكاو في الخلاط الكهربائي، من ثم خذي كوباً من الخليط وضعيه في الثلاجة.

2. أضيفي حبتي البيض والدقيق و"البايكينغ باودر" والفانيليا إلى الكمّ الباقي من خليط الحليب، مع الخفق جيداً.

3. ضعي الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

4. اخبزي القالب في فرن مسخن مسبقاً، على حرارة 150 درجة مئوية، وذلك لمدة 40 دقيقة.

5. باستخدام قطاعة الكيك على شكل دائرة، قطعي مجموعة من دوائر الكيك واتركيها حتى تبرد، من ثم اسكبي فوقها الخليط المحفوظ بالثلاجة. وزيني بقطع الفراولة الطازجة.