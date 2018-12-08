شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل الأسنان بـ3n Veneers.. دكتور أحمد القفاص يوضح 15 ميزة للتقنية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الابتسامة دورًا هامًا فى تحديد شخصية الإنسان، إذا كان إنسانا مرحًا أو غير ذلك، ومن العوامل الهامة أو أهمها على الإطلاق، فى ظهور الابتسامة بالمظهر اللائق والجذاب هو نضارة وجمال الأسنان، لذا يبحث دومًا الكثير من الناس، عن الأساليب والتقنيات الحديثة لتجميل أسنانهم للظهور بابتسامة جميلة.

طرق وتقنيات تجميل الأسنان

وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن هناك عدة طرق وتقنيات لتجميل الأسنان، مثل إزالة طبقة بسيطة من ميناء سطح السن أو تدوير الزوايا الحادة، أو باستخدام تقنية "التيجان"، وهى عبارة عن غطاء يغلف أسطح الأسنان، لدعم الأسنان المتهدمة أو في حالة الرغبة بتعديل لون أو شكل أو حجم السن، وحديثًا باستخدام الـ Veneers، وهى عبارة عن قشور تجميلية يتم وضعها على الأسنان ولها عدة طرق أفضلها وأحدثها هى تقنية الـ 3n Veneers، التى لا تخلف مشاكل أو أضرار صحية فى اللثة مثل التقنيات القديمة.

وأوضح القفاص، أن البعض يتحايل على تجميل أسنانه من خلال إجراء تبييض للأسنان فقط، ولكن يجب الإشارة إلى أن التجميل ليس تجميل فقط وإنما هو تصميم وإخراج شكل جمال للأسنان، كما أن التبييض هو إجراء يعطى تأثير لمدة 6 أشهر أو عام على الأكثر، وإذا كان الشخص الذى أجرى التبييض مدخن أو مدمن للقهوة والشاى مثلا، فلن تستمر نتيجة التبييض حتى 6 أشهر.

مزايا تعود على أسنانك من خلال تقنية 3n Veneers

وأكد القفاص، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أهم ما يميز تقنية الـ 3n Veneers، عن باقى التقنيات هو أنه مع هذه التقنية لا يحتاج الطبيب إلى برد أو نحت الأسنان كما أنها تستمر لأكثر من 10 سنوات دون أى مشاكل، ويمكن إجمال مميزات تقنية الـ 3n Veneers فى النقاط التالية:

1- استخدام تقنية الـ 3n Veneers ، لا يسبب أى آلام تذكر للحالة التى تريد إجراء تجميل للأسنان.

2- على عكس التقنيات القديمة فإن تقنية الـ 3n Veneers، لا تحتاج إلى برد الأسنان أو نحتها قبل وضعها.

3- يتم تركيب الـ 3n Veneers داخل العيادة خلال جلستين الأولى لأخذ المقاسات والثانية للتركيب فى حوالى ساعة.

4- يتم تركيب الـ 3n Veneers بدون مخدر.

5- قديما كان من يقوم بتجميل الأسنان يضطر لقضاء عمره كله بالـ Veneers أو القشور التجميلية التى تم وضعها ولكن حديثًا يمكن إزالة الـ 3n Veneers والعودة مرة أخرى للأسنان الطبيعية، أو تركيبها إذا شئنا.

6- سمكها قليل جدًا، حيث تكون حوالى نصف مل وهى أرق من عدسة العين.

7- لا تخلف ورائها أماكن يتراكم فيها الطعام على عكس التقنيات القديمة.



3 n veneers إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح مميزات التقنية الحديثة

8- رغم مرونة الـ3n Veneers ، إلا أنها صلبة، حيث تستمد قوتها وصلابتها من قوة الأسنان الطبيعية.

9- لا تسبب الـ3n Veneers ،مشاكل أو أضرار صحية للثة مثل التقنيات القديمة.

10- اللاصق الذى يتم به لصق الـ 3n Veneers يتم فكه بالليزر ولن يؤثر على الأسنان الطبيعية.

11- عمرها الافتراضى من 10 إلى 15 عامًا.

12- الشركة المصنعة تعطى ضمان لمدة 5 سنوات ضد الكسر أو تغير اللون.

13- تساهم الـ 3n Veneers فى القضاء على مشكلة الفراغات بين الأسنان.

14- الـ 3n Veneers بها 24 درجة للون الأبيض من ألوان الأسنان، والتى يمكن الاختيار فيما بينها حسب لون بشرة الحالة.

15- التقنية الحديثة تمكن من إطالة الأسنان وتحسين لونها، حيث يمكن اختيار اللون المناسب لـ 3n Veneers ، والطول المناسب أيضًا لشكل الوجه.

ميزة فى 3n Veneers ليست موجودة فى تقنية Veneers القديمة

وأكد الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أنه قديمًا حينما كان يأتى أى شخص لعمل Veneers، من أجل تبييض الأسنان فقط، كنت أنصحه بألا يجرى الـ Veneers ، وأن يجرى تبييض للأسنان بشرط المحافظة عليه، لأنه قديما كان الـ Veneers يتطلب برد للأسنان وربما خلف مشاكل أخرى للأسنان، ولكن اليوم ومع تقنية الـ 3n Veneers ، سيتم تجميل الأسنان بدون برد وبدون أى أضرار جانبية".



3 n veneers إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح ميزة هامة فى التقنية الحديثة





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